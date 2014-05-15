الدفاع في قضية ” خلية الماريوت “:الأدلة المعروضة غير مفهومة وبها تمتمة

طلب المحامى شعبان سعيد عضو هيئة الدفاع عن 4 متهمين امام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته التى نظر جلسات محاكمة 20 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة مشاهدة جميع الإسطوانت المدمجة وانه يعترض على فض الأحراز التى فضت فى حضور عضو اليمين فى الدائرة لأنه كان غائبا.

وأضاف ان فض الأحراز مشاهدة الأشرطة يعد فى القانون إجراء من إجراءات المحاكمة واعترض عل ما تم تفريغه بالجلسة السابقة لانها تمتمة وعبارات غير مفهومة والمهندس الفنى قرر ان الصوت ردئ جدا ولم يسمع من هذه الإسطوانات وفقا لما قرأه فيما بعد.

وصمم الدفاع على ان موكليه تعرضوا للتعذيب وكانت الهيئة قد أمرت بتوقيع الكشف الطبى عليهم ومتمسك بورود هذ التقرير والتى سوف تكون جوهرية وأساسية في دفاعه وطلب بتمسكه بمناقشة شهود الإثبات وهم أعضاء اللجنة المنتدبة والتى كان من المقرر مناقشتها بعد مشاهدة الإسطوانات والمحكمة التفت عن هذ الطلب بعدما تم التفريغ فى غيبة الدفاع ، وضم دفتر أحوال شرطة قسم المقطم عن أيام31 ديسمبر الماضى وحتى 2 يناير الماضى وبعد ذلك سيكون جاهز للمرافعة وانضم دفاع أنس البلتاجى لطلبات المحامى السابق.

يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، واستهداف المنشأت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.