القبض على عاطل هارب من حكم بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 الاف جنيه بالمنوفية

تمكن أمن المنوفية من القبض على متهم هارب من تنفيذ حكم بالحبس 5 سنوات وغرامة 10 الاف جنيه فى قضية سلاح بدون ترخيص تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير امن المنوفية اخطارا من الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث اشمون بالقبض على شعبان غريب الفار المقيم بقرية سمادون والمحكوم علية بالحبس خمس سنوات وغرامة 10 الالاف جنيه فى القضية رقم 35485 جنايات مركز اشمون لسنة 2013 “احراز سلاح بدون ترخيص ” والمقيدة برقم 1823 كلى شبين الكوم لسنة 2013 وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وتولت النيابة التحقيق.