قصص_كروية_للشباب ' أونكل زيزو حبيبي ' في ميلان!

درجة شهرته عند المصريين: صفر، إلا لدى المخضرمين من مشجعي ميلان

ما تعرفه عنه: قد تعرف عنه أنه مؤسس معمل "ميلان" لدراسة الإصابات والتنبؤ بها وعلاجها

ما لا تعرفه عنه: أنه أول من تنبأ بهبوط مستوى كاكا وأندريه شيفتشنكو، وعالج سيدورف من اصابات العضلة الضامة عن طريق خلع ضرس العقل!

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في عام 2000، قرر ميلان ضم لاعب الوسط الأرجنتيني الفنان ريدوندو من ريال مدريد في صفقة باهظة الزمن – وقتها – بلغت 13.5 مليون استرليني. ولكن ريدوندو أصيب بعد انتقاله بفترة قصيرة، ووضع ناديه الجديد في مأزق.

الصدمة كانت قوية لإدارة ميلان التي قررت الاستثمار في أي طريقة تتيح لهم التنبؤ بأن لاعبا ما يمكن أن يصاب، وكيفية الوقاية من الإصابة بدلا من اللجوء إلى العلاج بعد وقوع المصيبة، وهو أحيانا ما لا يأتي بنتيجة، تماما مثلما حدث مع ريدوندو.

هنا ظهر اسم البلجيكي جون-بيير مييرسمان، الذي كان يدير مستشفى صغير في كومو بإيطاليا، على الرغم من عدم حصوله إلى شهادة عليا في الطب ... فكانت طريقته في علاج اللاعبين ومنحهم قوة إضافية والتي وصفتها الصحف كثيرا بأنها "قوة إلهية" تشبه الفيلم المصري الشهير "أونكل زيزو حبيبي" الذي كان يحتسب أعشابا فضائية لا يعترف بها الطب كي تمنحه قدرات خارقة.

واعتمد مييرسمان في ممارساته على تاريخ طويل من النجاح مع الرياضيين في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، قبل الذهاب إلى إيطاليا، وذلك بعد أن فشل في ممارسة المهنة في بلده الأصلي بلجيكا، بسبب عدم تمكنه من الحصول على الرخص المطلوبة قانونا.

سيلفيو بيرلسكوني رئيس ميلان الأشهر، والذي كان جارا لمييرسمان، أوكل له مهمة تأسيس "معمل ميلان" لحل هذه المشكلة عام 2002، وحقق الرجل ما يصفه بعضهم بالمعجزات خلال ثمانية أعوام ظل فيهم على رأس الفريق الطبي والاحصائي المسؤول عن المعمل.

إذن، ماذا قدم مييرسمان لميلان في هذه السنوات؟

1. أول موسم لمييرسمان في ميلان استطاع تقليل إصابات لاعبي الفريق الأول بنسبة 66% عن الموسم السابق، وتقليل أيام الغياب عن التدريب بداعي الإصابة إلى 43%، كما قلل الاعتماد على الأدوية بنسبة 70%

2. تولى حالة المدافع الأسطوري باولو مالديني بسبب تكرر إصاباته حينما كان يبلغ من العمر 32 عاما وبدأ أطباء النادي يقولون إنه ينبغي عليه الاعتزال، وساعده على البقاء في الملاعب حتى بلغ 41 عاما!

3. عالج الإصابة المتكررة للهولندي كلارينس سيدورف في العضلة الضامة، عن طريق خلع ضرس العقل! الطريقة أثبتت فاعلية كبيرة، وفقا لسيدورف نفسه.

4. نصح إدارة ميلان ببيع كاكا وأندريه شيفتشنكو، لأن معدلاتهما البدنية لن تتيح لهما تكرار المستويات العالية التي قدماها مع الفريق، وهو ما ثبت صحته لاحقا

5. أجرى دراسات على طريقة قفز لاعبي ميلان في الهواء لآلاف المرات، واستطاع استخلاص نتيجة مفادها أن تكنيك كل لاعب في القفز والهبوط على الأرض يؤدي إلى إصابات الركبة المتكررة، ما ساعده في توقع عدد مرات إصابة كل لاعب في الركبة بمعدل نجاح وصل إلى 70%!

6. جمع فريقا مساعدا لايزال يعمل في ميلان يتكون من أخصائيين في الكيمياء العضوية، طب الأسنان، علم الحركة، علم النفس، كي يشرفوا على الحالة العامة للاعبين فيما يتعلق بالتدريب والتغذية.

7. بجانب مالديني، ساعد ميلان على الاحتفاظ بلاعبيه الفائزين بدوري أبطال أوروبا عام 2003 في التشكيل الأساسي حتى عام 2010 ومن بينهم ديدا وأندريا بيرلو وكافو وسيرجينيو وأخرين

أحمد سعيد على تويتر asaied@