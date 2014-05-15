عبدالله بن سالم يفتتح معرض الشارقة الدولي للإسكان والبناء

افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، معرض الشارقة الدولي للإسكان ومواد البناء والديكور والاستثمارات الهندسية، الذي ينظمه برنامج زايد للإسكان، ورؤية الإمارات لتنظيم المعارض، ويستمر حتى يوم السبت المقبل، حضر حفل الافتتاح معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال، وعبد الله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمهندس خليفة الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان، والمهندسة جميلة الفندي الشامسي المدير التنفيذي لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وسيف محمد المدفع مدير عام مركز إكسبو الشارقة، كما حضر افتتاح المعرض عدد من رؤساء ومديري الدوائر المحلية الخدمية، والتي تتعلق بالإسكان.

بعد قص الشريط التقليدي، قام سمو الشيخ عبد الله بن سالم ومرافقوه بجولة داخل أروقة المعرض، حيث استمع إلى شرح واف من المسؤولين عن الأجنحة المشاركة في المعرض.

وكانت بداية الجولة للمعرض الذي استضافه إكسبو الشارقة، مع جناح برنامج الشيخ زايد للإسكان، حيث أطلق سمو نائب حاكم الشارقة برنامج إصدار رسائل الموافقة للمساعدات السكنية على الهواتف المحمولة، حيث تم تفعيل عدد 71رسالة وصلت لأصحابها في نفس الوقت، كما اطلع سمو نائب حاكم الشارقة على نماذج الفلل والمساكن التي تم تجهيزها البرنامج وذلك للمواطنين، واطلع على جهودهم وخططهم لتوفير المسكن المناسب للمواطنين في كل إمارات الدولة، كما اطلع على منصة وزارة الأشغال العامة التي تولي اهتماهاً خاصاً بالمعرض، حيث تعرف سموه إلى منجزات الوزارة خلال الفترة الماضية، وأهم المشاريع التنموية التي تقوم الوزارة بتنفيذها، وخططها المستقبلية، تنفيذاً للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة لحكومة الإمارات، ومن أجل تحقيق الأهداف التنموية لاستراتيجية الدولة من أجل بلوغها للريادة والتميز على المستوى العالمي في تشييد البنية التحتية، واطلع نائب حاكم الشارقة على تجربة دائرة الإسكان بالشارقة، وما تقدمه إلى المواطنين من خدمات مميزة، وتعرف إلى أحدث المبادرات والبرامج التي ستطرحها الدائرة للمستفدين من منح وقروض الإسكان بالشارقة.

70 جناحاً

شارك في المعرض أكثر من 70 جناحاً متخصصين في مواد البناء والديكور والمصاعد، وشركات متخصصة في تجهيزات المطابخ والأحجار، وشركات متخصصة لإدارة المشاريع، ومواد الطاقة الشمسية.

وقالت المهندسة جميلة الفندي لـ «البيان»: إنه تم خلال المعرض إصدار 71موافقة بتكلفة 34 مليون و 700 الف درهم من خلال الموقع الالكتروني للبرنامج، وأرسلت رسائل نصية للمستفيدين، تفيدهم بهذه الموافقات، وهي عبارة عن موافقات استكمال مبانٍ وقروض.

مبادرات

وأضافت: كما تم إطلاق، خلال المعرض، عدداً من المبادرات للتعريف بالخدمات الكلية والشركات المتعاونة مع البرنامج لتقديم الخصومات للمستفيدين، مشيرة إلى أنه تم توفير برنامج المسكن الذكي مع توفير خبير استشاري للمساعدة في بناء المسكن، لذا، يجب على المواطنين أن يزوروا المعرض للاستفادة من هذه الخدمات.

ويحظى زوار الدورة الثانية للمعرض الذي تشارك فيه مؤسسات حكومية وشركات من القطاع الخاص، بعدد وافر من الحوافز والعروض المميزة، بدءاً من التمويل الحكومي لبناء مسكن خاص، إلى التمويل البنكي للعقارات السكنية، إضافة إلى الكثير من العروض على المنتجات وخدمات البناء والتشييد والديكور، بنسب خصم لا تقل عن 20 % من العارضين، يأمل المنظمون أن تسهم بشكل مباشر في تخفيض الكلفة الإجمالية من قيمة المسكن، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد السكني، والتي ستسهل الطريق على المستفيد لاتخاذ قرارات بناء المسكن، وتجاوز كل الصعوبات التي تحول دون البدء بالتنفيذ.

ويقام خلال المعرض عدد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف جمهور الزوار من الساعين إلى الحصول على مسكن خاص والمقاولات والاستشاريين الهندسين والمهتمين بمجال البناء والتشييد بالدولة، حيث تبدأ بورشة عمل لبلدية مدينة الشارقة تليها ندوة دائرة الأشغال العامة بالشارقة، وتختتم فعاليات اليوم الأول من معرض ديكوبيلد بمؤتمر صحافي لدائرة الإسكان بالشارقة.

مشاركة

أعرب سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن سعادته بالمشاركة في هذا المعرض المتميز، حيث إن هذه المشاركة الأولى للمؤسسة في المعرض، حيث جاءت المشاركة للتعرف إلى بعض الشركاء والاستفادة من خبرتهم، وعرض خبرة المؤسسة خلال فعاليات المعرض.

وقال قرقاش: المشاركة في المعرض فرصة للاطلاع على الأشياء الجديدة في مجال البناء والإسكان، كما تم طرح العديد من النماذج للإخوة المواطنين. وأشاد الحضور بالتنظيم المميز للدورة الثانية للمعرض، آملين في النجاج لكل المشاركين في المعرض، معربين عن أملهم بأن يحقق الأهداف المرجوة التي أقيم من أجلها.