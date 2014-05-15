محمد بن زايد يعزي بوفاة حمدان بن سعيد

قدم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن سعيد بن محمد آل نهيان.

وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته في هذا المصاب الجلل راجيا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهمنا جميعا جميل الصبر وحسن العزاء .

كما قدم واجب العزاء بقصر الشيخ سعيد بن محمد في مدينة العين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور احمد مبارك المزروعي الامين العام للمجلس التنفيذي ومعالي اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي.

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