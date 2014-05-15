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إخوان عين شمس يعلنون تشييع جنازة طالب حاسبات اليوم بحدائق حلوان

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إخوان عين شمس يعلنون تشييع جنازة طالب حاسبات اليوم بحدائق حلوان إخوان عين شمس يعلنون تشييع جنازة طالب حاسبات اليوم بحدائق حلوان

أعلن طلاب الإخوان بجامعة عين شمس عن تشييع جنازة محمد أيمن الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، وذلك عصر اليوم من مسجد نور اليقين بمنطقة حدائق حلوان .

وأشار الطلاب خلال صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى" الفيس بوك"، أن صلاة الجنازة كان مقررا لها ظهر اليوم إلا أنه تم تأجيلها لصلاة العصر لتأخر إجراءات الدفن من مشرحة زينهم .

وكان طلاب الإخوان أعلنوا صباح أمس الأربعاء عن وفاة الطالب محمد أيمن الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بعد إصابته الثلاثاء الماضى فى الأحداث والاشتباكات التى شهدتها الجامعة بين الطلاب المتظاهرين وقوات الأمن.

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