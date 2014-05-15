عطور لم تفقد قيمتها حتى الآن

إذا كنت من عاشقات العطور الشرقية، فأنت بالتأكيد لا تعرفين الكثير عن عالم العطور الفرنسية المليء بالكثير من الأسرار والمعاني الخفية.

ولأنّ فصل الربيع بأزهاره ووروده قد يزيد من رغبتك في الحصول على العطور المناسبة لهذه الأيام، فأنت بحاجة ماسة إلى التعرّف إلى أشهر هذه العطور الفرنسية العالمية، والتي لم تفقد قيمتها، بالرغم من كثرة العطور المنتشرة في الأسواق.

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1. Obsession من Calvin Klein

لدى Calvin Klein العديد من العطور المميّزة في الأسواق. ولكن هذا العطر الساحر يُعتبر واحداً من أكثر العطور أناقة في كلّ زمان ومكان.

تمّ إطلاق هذا العطر منذ عام 1983، ولا يزال مستمرّاً حتى اليوم ليكون من أكثر العطور مبيعاً. يحتوي على روائح اليوسفي، والخوخ، والبرغموث، مع نفحات من طحلب البلوط، والياسمين، والليمون.

يبلغ سعر هذا العطر 31.35 دولاراً، ويفضّل استخدامه في أوقات المساء.

2. عطر Shi من Alfred Sung

تمّ إصدار هذا العطر في عام 2000، ولا يزال حتى اليوم من أكثر المنتجات الأنثويّة الفريدة في عالم العطور. يحتوي على روائح الأزهار، ويبدأ بأوراق التين وزئبق الماء، مع رائحة زهرة البرتقال في المنتصف، ونفحات من الفضة والمسك في القاعدة.

يبلغ سعر هذا العطر الفريد 22.55 دولاراً، ويفضّل استخدامه في أوقات النهار.

3. عطر Fancy من Jessica Simpson

يتميّز هذا العطر برائحة حلوى القطن الفريدة التي تفضّلها السيّدات. هذا ليس غريباً على العلامة التجارية Jessica Simpson، التي تشتهر بملابسها وعطورها والعديد من المنتجات الفريدة التي لا مثيل لها.

يحتوي هذا العطر على بلورات العنبر، والمشمش الرقيق، والكمثري، والغردينيا، والياسمين، والكراميل، وخشب الصندل، والفواكه الحمراء، واللوز المحمّص، مع ثبات يدوم فترة طويلة من الزمن لتتمتعي به طوال اليوم بغضّ النظر عمّا تقومين به؛ وذلك بسعر 18.99 دولاراً.

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