أقنعة طبيعيّة خاصة للمرأة الخليجة العاملة

تعاني المرأة العاملة كغيرها من السيدات من مشاكل البشرة كالجفاف والخطوط الدقيقة والتجاعيد، بل إن المرأة العاملة قد تتعرض للعديد من العوامل الجوية التي تزيد من مشاكل بشرتها عن ربة المنزل.

ولأن كل امرأة مهما كانت مشغولة ترغب في الحفاظ على جمالها وشبابها، فإنها بالتأكيد ستحتاج إلى من يقدم لها ما يحافظ على جمالها بطريقة سهلة وسريعة حتى تتناسب مع ضغوط عملها المستمرة.

لذلك فإن "سيِّدتي نت" يقدم للمرأة العاملة واحدة من أفضل الطرق في المحافظة على جمال البشرة وشبابها بطريقة تعتمد على تكثيف مكونات ترطيب البشرة في قناع واحد يستخدم يومياً قبل النوم، حتى تستعيدي حيوية بشرتك وجاذبيتها دون عناء يذكر، فقط قومي بجمع مكونات القناع في 10 دقائق، وتمتعي باستخدامه مرة واحدة يومياً.

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المكونات:

1. كريم "غليسوليد" 100 مل.

2. عصير 4 حبات من الليمون.

3. قرصان من فيتامين (C).

4. فنجان من زيت اللوز المر.

الطريقة:

1. أذيبي قرصي الفيتامين في عصير الليمون.

2. امزجي الكريم مع زيت اللوز جيداً.

3. اخلطي المكونات سوياً.

4. قومي بحفظهم في علبة محكمة الإغلاق داخل الثلاجة.

5. استخدمي القناع ككريم ليلي قبل النوم.

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