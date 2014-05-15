محافظ أسيوط : توفير الاعتماد اللازم لإنهاء مشروع الصرف الصحي بالنخيلة

قام اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بجولة تفقدية ، أمس ، لعدة قرى بمركز أبوتيج استمرت لأكثر من 9 ساعات للوقوف على مشكلات هذه القرى وإيجاد حلول عاجلة وفعالة لها من شأنها تطوير هذه القرى .. رافقه خلال الجولة المهندس مجدى سليم سكرتير عام المحافظة وفكرى ثابت السكرتير المساعد وأحمد شوقي رئيس مركز أبوتيج وكافة وكلاء الوزارات ومديرى الإدارات بالمحافظة .. ومع بدء زيارته لمركز أبوتيج توجه الى قرية النخيلة حيث استقبله الاهالي بالعزف على الطبول مرحبين بقدوم المحافظ إليهم وعقب استماعه لشكاوى المواطنين قرر توفير الاعتماد اللازم لإستكمال رصف طريق أبو عشرة كما أمر بالإسراع فى انهاء الصرف الصحى بالقرية والذى تم الانتهاء من 40% منه كما أعطى الموافقة التنظيمية لعدة بيوت لإدخال الكهرباء بها فضلا عن موافقته على ادخال الكهرباء إلى جميع البيوت القديمة بالقرية.

كما أمر المحافظ بدعم منظومة النظافة وأمر باستبدال الكابلات الكهربائية الهوائية بكبلات أرضية وعمل غرفة مصمطة بتكلفة 160 ألف جنيه لـ 4 عمارات بالقرية كما قرر تشكيل لجنة لدراسة إمكانية توزيع الأسمدة على الفلاحين دفعة واحدة بدل من إعطائها لهم على دفعتين تسهيلاً على الفلاح كما كلف وكيل وزارة الصحة بعمل فترة مسائية بالوحدة الصحية بالقرية تبدأ من الساعة 8 مساءاً بالإضافة إلى مضاعفة كمية الأدوية المطلوبة بالقرية كما وافق على إنشاء دورات مياه بموقفي أبوتيج والنخيلة.

ووصل المحافظ بعد ذلك لمدينة أبوتيج وألتقى بالمواطنين بميدان السلطان أحمد الفرغلى وقرر البدء فى دراسة تطوير الميدان وعمل ساحة به لتوسعته وتجميله فضلاً عن توفير كافة التجهيزات لمسجد السلطان أحمد الفرغلى من فرش وتكييفات ومراوح كما أصدر قراراً بإعادة تشغيل ورشة النجارة بالوحدة المحلية والتى توفر فرص عمل للعديد من أهل المركز كما أمر المحافظ بالبدء فى رصف الشوارع الفرعية بالمدينة بدءاً من الثلاثاء القادم وتكثيف الرقابة الأمنية على التوك توك للحد من تعرض المواطنين لمخاطر السرقة والخطف والقضاء على الزحام.

كما أصدر المحافظ حزمة قرارات من شأنها الإرتقاء بمدينة أبوتيج حيث قرر نقل سوق الحديد إلى غرب السكة الحديد ونقل السلخانة على مساحة نصف فدان وإقامة سوق جديد للمواشى على مساحة 2 فدان وإقامة مجمع أمنى شرطى على مساحة 2.5 فدان على طريق بني سميع وإقامة وحدة إنقاذ سريع تابع للمحافظة تخدم مراكز الجنوب على مساحة نصف فدان وإقامة مجمع سوق خضار أبوتيج العمومي على مساحة 2.5 فدان وإقامة مجمع مدارس على مساحة فدان بالإضافة إلى موافقته على معاينة الترعة القائمة بجوار بنك التنمية لتطهيرها وأمر بتشديد الرقابة على المستشفى المركزى ثم قام بزيارة مقام السلطان الفرغلى حيث أعطى أهل المدينة المحافظ شال وسبحة من المقام تبركا به.

واختتم اللواء إبراهيم حماد جولته بزيارة قرية الفليو التابعة لمركز أبوتيج حيث تفقد خلال زيارته للقرية قطعة أرض أملاك دولة بجوار السكة الحديد لإقامة مدرسة عليها وأخرى لإقامة مركز شباب عليها وأمر بتشكيل لجنة لدراسة إمكانية تخصيص هذه الأراضي كما قرر تخصيص قطعة أرض لإنشاء مكتب بريد عليها وأمر بتشغيل الوحدة المحلية للقرية خلال أسبوع كما قدم المحافظ عدد من المساعدات لبعض الحالات الانسانية بهذه القرى التي قام بزيارتها.