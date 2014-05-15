أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء مؤتمر "التعليم من أجل التنمية" بالمركز الديموجرافى بالمقطم

Google+ Print
بدء مؤتمر "التعليم من أجل التنمية" بالمركز الديموجرافى بالمقطم بدء مؤتمر "التعليم من أجل التنمية" بالمركز الديموجرافى بالمقطم

بدأ منذ قليل مؤتمر "التعليم من أجل التنمية فى بين الواقع وتحديات المستقبل"، بالمركز الديموجرافى بالمقطم، بحضور الدكتور هشام مخلوف، والدكتور خالد فهمى رئيس المركز، ووزير البيئة السابق، وعبد الحميد القصاص مدير معهد التخطيط القومى، والدكتور علاء عبد الغفار مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير والجودة، والدكتور رضا حجازى نائب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

كما حضر المؤتمر ممثلون عن جمعية مصر المحروسة، وجمعية حواء المستقبل، والأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتور محمد سمير رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التربية والتعليم.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»