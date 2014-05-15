بدء مؤتمر "التعليم من أجل التنمية" بالمركز الديموجرافى بالمقطم

بدأ منذ قليل مؤتمر "التعليم من أجل التنمية فى مصر بين الواقع وتحديات المستقبل"، بالمركز الديموجرافى بالمقطم، بحضور الدكتور هشام مخلوف، والدكتور خالد فهمى رئيس المركز، ووزير البيئة السابق، وعبد الحميد القصاص مدير معهد التخطيط القومى، والدكتور علاء عبد الغفار مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير والجودة، والدكتور رضا حجازى نائب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

كما حضر المؤتمر ممثلون عن جمعية مصر المحروسة، وجمعية حواء المستقبل، والأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتور محمد سمير رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التربية والتعليم.