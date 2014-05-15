"هوم سنتر" تحقّق أحلام 25 فائزاً في مسابقتها

منذ إطلاقها قبل 3 سنوات، تشهد مسابقة تجديد الغرف من "هوم سنتر" شعبيةً متزايدةً في المنطقة، سواء لطابعها المبتكر والفريد أو لفرص التجديد التي توفّرها للفائزين.

لا يقتصر تجديد غرفة النوم على تغيير الأثاث والتجهيزات فيها حصراً، بل على إعادة تعريف هذه المساحة التي نعيش فيها. وبالطبع، ينعكس هذا التغيير إيجاباً على الحالين النفسيّة والصحيّة للفرد.

وقد حظيت مسابقة "هوم سنتر" لتجديد الغرف بإقبال لافت، سواء أكان لناحية الاشتراكات أو التصويت النهائي للفائزين، مع اختيار لجنة التحكيم أفضل 500 مشاركة من أصل ما يزيد عن 37000 طلب تمّ تقديمه، لتقوم بعدها لجنة من خبراء "هوم سنتر" بإعداد لائحة نهائية تضمّ أفضل 25 مشاركة، من بينها 3 مشاركات صوّت لها أكثر من 200 ألف شخص.

ومع إعلان الفائزين، سوف تتضمّن المرحلة المقبلة من مسابقة "هوم سنتر" إنفاق 250 ألف درهم على تجديد مساحات المعيشة لثمانية متسابقين في كلٍّ من الإمارات والسعودية، وثلاثة فائزين في كلٍّ من عمان وقطر والكويت.

وترتبط كلّ مشاركة بقصّة فريدة تعكس شخصيّة صاحبها، علماً أنّ المتسابقين ينتمون إلى فئات عدة، من بينها الشباب المولعون بالأزياء والمدوّنون والمغنون الذين يتطلّعون إلى شغل غرف مميّزة، لا تقتصر وظيفتها على النوم، وإنّما لتساعدهم في إطلاق العنان لطاقاتهم، أو الأزواج الذين يختلفون في أذواقهم ويبحثون عن حلّ مقبول يُرضي الأطراف ككلّ في تصميم غرف النوم، أو سيّدات المنازل الراغبات في غرف معيشة تعكس شخصياتهن الحيوية...

وسيقوم عدد من خبراء التصميم في "هوم سنتر" بإعادة تصميم غرف الفائزين وفق أذواقهم واحتياجاتهم ونظراتهم إلى الحياة. وستنجز كلّ عمليّة تجديد خلال يوم واحد عبر استخدام أحدث مجموعة من منتجات "هوم سنتر" التي تواكب التوجّهات الحالية للموضة في التصميم الداخلي، مع الأخذ في الاعتبار الاستفادة بأقصى قدر ممكن من المساحات.

ويصرّح المدير التنفيذي للعمليات في "هوم سنتر" كولين رينويك في هذه المناسبة: "بفضل تغيير آلية المسابقة لتشمل استبياناً شخصياً يركّز على ما يفضّله المتسابقون، استطعنا أن نتواصل بشكل أكبر مع الناس وأن نصل إلى شريحة أكبر من المستهلكين في المنطقة"، مضيفاً أنّ "الاستجابة المذهلة التي شهدناها تعكس مجدداً الثقة الكبيرة لعملائها في مبادراتنا ومنتجاتنا". ويشرح أنّ "رؤية "هوم سنتر" كانت ولا تزال تركّز بشكل أساسيّ على تحويل المنازل إلى أماكن تربط ساكنيها بعلاقة وجدانية خاصّة. وقد أتاحت لنا هذه المسابقة فرصة إظهار قدرتنا على إضفاء لمسة خاصة من الحيوية والإشراق على بيوت عملائنا".

وتجدر الإشارة إلى أنّ "هوم سنتر"، باعتبارها العلامة التجارية الرائدة في أثاث وديكورات المنازل في المنطقة، تتخصّص في تقديم تشكيلات تجمع ما بين العصري والتقليدي من المفروشات و"الاكسسوارات" المنزلية وأدوات وأجهزة المطبخ والهدايا.

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