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تقارير - يوسف مرشح لتدريب الصفاقسي

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تقارير - يوسف مرشح لتدريب الصفاقسي تقارير - يوسف مرشح لتدريب الصفاقسي

أكدت تقارير تونسية دخول إدارة نادي الصفاقسي في مفاوضات مع المدير الفني السابق للنادي الأهلي محمد يوسف، من أجل تدريب الفريق خلفا للتونسي حمادي الدو.

وكان مجلس إدارة الأهلي في الواحد من مايو الجاري قد قرر إقالة محمد يوسف من تدريب المارد الأحمر، بعد عام بالضبط من توليه المهمة خلفا لحسام البدري.

وحسبما أشارت التقارير التونسية فأن إدارة الصفاقسي حولت وجهتها نحو يوسف، نظرا لخبرة الأخير بالأجواء الإفريقية.

وكانت إدارة الصفاقسي قد منحت الثقة لإبن النادي حمادي الدو بعد استقالة الهولندي رود كرول بعد تتويج الفريق بكأس

الإتحاد الإفريقي.

واحتل الصفاقسي المركز الثاني برصيد 57 نقطة خلف المُتوج الترجي بفارق 8 نقاط.

ويلعب الصفاقسي في المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا بجوار الترجي ووفاق سطيف الجزائري وأهلي بنغازي الليبي.

وتوج يوسف مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، كما نجح في الفوز علي الصفاقسي في السوبر الإفريقي بثلاثية مقابل هدفين.

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