بالصّور: أمل عرفة مُصابة بـ "فوبيا" قذائف الهاون

دمشق-أروى الباشا

تتواصل وسط العاصمة السّوريّة دمشق عمليّات تصوير المسلسل الاجتماعي الكوميدي "حقائب" أو "ضبّوا الشّناتي"، كما أطلق عليه صنّاعهُ مؤخّراً لإضفاء منحى كوميدي خفيف على اسم العمل.

وحصلت "سيدتي نت" على صور حصريّة من كواليس العمل لبطله النّجم السّوري بسّام كوسا، حيث يجسّد فيه دور ربّ الأسرة "خليل" والذي يقع في حيرة من أمره بين ترك البلاد في ظل الحرب الصّعبة التي تعيشها أو البقاء فيها وتحمّل كل الظّروف.

أمّا الفنّانة السّوريّة ضحى الدبس فتلعب دور "الأم" التي تصرّ أنّها لن تقبل بالسّفر خارج البلاد إلّا مع جميع أولادها، ولكن بالمقابل يكون لأبنائها آراء مختلفة فمنهم من يريد الرّحيل بأي وسيلة، ومنهم من هو متمسّك بالبقاء في دمشق.

فيما تلعب الفنّانة أمل عرفة دور "فداء" وهي الابنة الكبرى لـ "خليل"، والتي يصبح لديها "فوبيا" من القصف وقذائف الهاون مع مرور الأيّام.

المسلسل عن نص للكاتب د. ممدوح حمّادة، ويتولّى الإخراج المخرج السّوري الليث حجّو، وهو عبارة عن حلقات منفصلة متّصلة تروي قصّة عائلة عاديّة تقطن في سوريا اليوم، وبسبب أهوال الحرب يقترح أحد افراد الأسرة، الهجرة كحل نهائيّ، لتبدأ مرحلة صراع في العائلة من أجل إقناعهم بالسّفر.