هل تستعد ابنة شيريهان لأولى بطولاتها السينمائية؟

أثارت الصور التي قامت الفنانة شيريهان بنشرها مؤخراً لابنتها لولوه جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تفرج فيها النجمة المحبوبة عن صور ابنتها، بعد أن أصبحت شابة وتشبهها في كثير من الملامح. شيريهان قامت بنشر صور لولوه وهي ترتدي ملابس كلاسيكية وتجلس بجانبها في العديد من الأماكن، وتسير في مظاهرات عدة، كما تقف وحدها في عدد من الأماكن. الأمر الذي فسّره البعض برغبة شيريهان في دفع ابنتها إلى مجال التمثيل قريباً

أكدت مصادر مقربة من الفنانة المبتعدة عن الفن منذ فترة طويلة أنها تلقّت بالفعل عدة عروض لتخوض ابنتها مجال التمثيل، بمجرد نشرها لصورها على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هذه العروض، عرض تلقّته لولوه من شركة «العدل جروب» لتقوم ببطولة عمل فني من إنتاج الشركة، إلا أن الفنانة الكبيرة لم تبد رأيها النهائي حتى الآن، وتركت الأمر لابنتها لتختار إن كانت تفضّل أن تدخل المجال الفني أم لا.

شيريهان تنشر صورها

وعلى الجانب الآخر، قامت شيريهان مؤخراً بنشر عدة صور لها وهي طفلة في أثناء تنكّرها بأكثر من زيّ، منها زيّ عسكري وآخر راقصة إسبانية وكاوبوي وغيرها من الصور التي أثارت أيضاً جدلاً كبيراً على موقع «الفيسبوك» بمجرد نشرها، خصوصاً أن شيريهان لم تكن لها علاقة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي إلا مؤخراً.

إلى جانب مجموعة جديدة من الصور نشرتها شيريهان أيضاً وهي تبدو أجمل وأصغر سناً، بعد الصور التي كانت قد نشرتها من فترة وأثارت إعجاب الكثيرين.

الغريب أن البعض بدأ في الحديث عن نشاطات شيريهان الفنية وانتقالها إلى النشاطات الإلكترونية. فأين هي الأعمال الفنية التي أكدت شيريهان أنها تجهّز لها، ومنها مسلسل «دموع السندريلا» الذي كان من المفترض أن يخرجه خالد يوسف، ولكنه تأجل لعدة أسباب منها عدم انتهاء السيناريست محمد الحناوي من الكتابة، وغيرها من الأعمال التي كان من المقرر أن تعود شيريهان من خلالها لكنها تأجلت لأسباب غير مفهمومة.

عرض لشيريهان لتقديم برنامج تلفزيوني

وقد علمت «سيدتي» أن شيريهان تلقت في الفترة الأخيرة عرضاً لتقديم برنامج تلفزيوني على إحدى القنوات الفضائية، على أن تختار نوعية البرنامج ومواعيد عرضه بنفسها، إلا أنها رفضت العرض أو قامت بتأجيله لأجل غير مسمّى، كما تلقت عروضاً أخرى لتقديم أفلام ومسلسلات بعد توقف مسلسلها «دموع السندريلا»، منها عرض من خالد يوسف لبطولة عمل فني يقوم هو بإخراجه بعيداً عن المسلسل المؤجل لكنها فضّلت التأجيل، لتتحوّل شيريهان مع الوقت إلى نجمة مواقع التواصل الاجتماعي تنشر صوراً وتكتب أخباراً وجملاً. لكنها لا تجهّز لأعمال فنية جديدة، فهل هذا هو الهدوء الذي يسبق العودة أم أن شيريهان ستكتفي بهذا الظهور الإلكتروني فقط؟ سؤال ينتظر أن تجيب عنه النجمة المحبوبة شيريهان.

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