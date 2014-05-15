أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«داعش» تهدم مقام «القرني» وتجلد مواطنًا بتهمة «سب الجيران» في سوريا

Google+ Print

أكمل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» تفجير مقام «أويس القرني» بمدينة «الرقة» في شمال سوريا ، حسبما أفاد نشطاء.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الخميس، إنه سُمع دوي انفجارات في مدينة «الرقة» تبين أنها ناجمة عن استكمال «داعش» في تفجير مقام «القرني» في مدينة «الرقة».

وكان «داعش» قد نبه، في 30 مارس الماضي، الأهالي في حي «المشلب» عبر مآذن المساجد، لفتح النوافذ والأماكن المغلقة لأنها ستقوم بالمرحلة الثانية من تفجير الجزء المتبقي من مقام «القرني» الذي فجرت جزءاً منه فجر 26 من مارس الماضي.

كما نفذ التنظيم، الأربعاء، عقوبة الجلد 60 جلدة، بحق رجل بتهمة «سب الجيران».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية