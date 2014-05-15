«داعش» تهدم مقام «القرني» وتجلد مواطنًا بتهمة «سب الجيران» في سوريا

أكمل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» تفجير مقام «أويس القرني» بمدينة «الرقة» في شمال سوريا ، حسبما أفاد نشطاء.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الخميس، إنه سُمع دوي انفجارات في مدينة «الرقة» تبين أنها ناجمة عن استكمال «داعش» في تفجير مقام «القرني» في مدينة «الرقة».

وكان «داعش» قد نبه، في 30 مارس الماضي، الأهالي في حي «المشلب» عبر مآذن المساجد، لفتح النوافذ والأماكن المغلقة لأنها ستقوم بالمرحلة الثانية من تفجير الجزء المتبقي من مقام «القرني» الذي فجرت جزءاً منه فجر 26 من مارس الماضي.

كما نفذ التنظيم، الأربعاء، عقوبة الجلد 60 جلدة، بحق رجل بتهمة «سب الجيران».