بالفيديو: كيف تنظّفين دمية طفلك؟

تتعرضُ ألعابُ طفلِكِ دائماً للاتّساخ، ولا سيّما الدميةَ التي يتعلّقُ بها بشدّة، لأنها تبقى في متناولِ يديهِ، وغالباً ما تعلقُ بها الشوكولاتةُ والحلوى وحتى الغبار. لذلك، ينبغي لك أن تُسارعي إلى تنظيفها مباشرة، من أجل الحفاظ على سلامة طفلك.

وإليك هذه الطريقةَ السَّهلةَ:

*أنتِ بحاجةٍ إلى:

- نصفِ كوبٍ من "البايكينغ صودا"

- كيسِ قُمامةٍ متوسطِ الحجم

*الطريقة:

1- ضعي الدمية في داخلِ الكيس، وأضيفي إليه نصفَ كوبٍ من "البايكينغ صودا".

2- قومي بهزِّ الكيسِ من كلِ جهاتِهِ، حتى تتسرّبَ "البايكينغ صودا" إلى أجزائهِ.

3- أقفلي الكيسَ، واتركيهِ لمدَّة 20 دقيقة.

4- افتحي الكيسَ، وأخرجي الدمية، وقومي بهزِّهِا حتى تُزيلي عنها "البايكينغ صودا" العالقةَ بها.

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