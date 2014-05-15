"تشيز كيك" بدقيق الذرة والليمون

المقادير:

-حبّة من الليمون الحامض

-90 غراماً من الزبدة غير المملّحة

-60 غراماً من السكر الناعم، بالإضافة إلى ملعقتين كبيرتين

-90 غراماً من دقيق الذرة الخشن

-90 غراماً من اللوز المطحون

-6 ملاعق كبيرة من الجبن الكريمي

-ملعقتان كبيرتان من خثارة الليمون

-10 قوالب صغيرة مبطّنة بمربّعات صغيرة من ورق الخبز.

طريقة التحضير:

1-يحمّى الفرن على حرارة 160 درجة مئوية.

2-يقطّع الليمون إلى قطع طولية، توضع جانباً.

3-تخفق الزبدة مع السكر، وذلك حتى تتشكّل كريمة منتفخة، ثم يمزج معها دقيق الذرة واللوز المطحون وملعقة كبيرة من عصير الليمون. تلفّ على شكل اسطوانة وتقطّع إلى 10 قطع. تلفّ كل قطعة بحيث تصبح كروية، وتوضع القطع في القوالب وتعدّ علامة في كل منها عن طريق الضغط بالإبهام.

4-تخبز لمدّة 20 إلى 25 دقيقة، إلى أن تصبح ذهبيّة اللون. تدع في القوالب لمدّة 10 دقائق، ثم تبرّد.

5-في غضون ذلك، تقطّع قشور الليمون إلى قطع صغيرة للغاية. تضاف ملعقتان كبيرتان من السكر مع 3 ملاعق كبيرة من الماء البارد في مقلاة صغيرة، وتدع على نار هادئة إلى أن يذوب السكر. ثم تضاف قطع الليمون وتطهى لمدّة 4 دقائق إلى أن تصبح طريّة. تدع في شراب السكر حتى تبرد.

6-يليّن الجبن ويخفق مع خثارة الليمون. وتوضع ملعقة من الجبن الكريمي على كل كعكة، وتزيّن بشرائح قشر الليمون.

(هذه المقادير تكفي لإعداد 10 قطع).

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