راكيتيتش: في كرة القدم لا يمكن العيش على الأحلام

(إفي): قال الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم فريق سيفيليا الإسباني، الذي تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة النهائية لبطولة دوري أوروبا، التي توج بها فريقه على حساب بنفيكا البرتغالي، إنه في عالم كرة القدم "لا يمكن العيش على الأحلام لان كل شيء يمضي سريعا".

وعقب تتويج الفريق الأندلسي الليلة الماضية بكأس دوري أوروبا بمدينة تورينو الإيطالية، أكد راكيتيتش أن الفوز باللقب كان "تجربة لا تصدق"، وأهداه للإشبيليين ولـ"كل من يحمل سيفيليا في قلبه".

وبكلمات مؤثرة أهدى اللاعب الكرواتي الفوز أيضا لزوجته وابنته، وهما إشبيليتان، مؤكدا أن "الوقت قد حان للاستمتاع بما تم تحقيقه".

وردا على سؤال بشأن مستقبله كلاعب وما إذا كان سيستمر في النادي الأندلسي خلال الموسم المقبل، قال راكيتيتش إنه يود الاستمتاع الآن بما تم انجازه، مضيفا أن جميع من يعرفونه يعلمون جيدا انه يحمل مدينة سيفيليا والنادي الإسباني في قلبه.

وقد تمكن سيفيليا أمس من تحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2006 و2007 ، واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا) راكيتيتش كأفضل لاعب في المباراة التي خسر بنفيكا خلالها نهائي اليوروبا ليج للمرة الثانية على التوالي، حيث هزم في النسخة الماضية في الوقت القاتل امام تشيلسي الإنجليزي.