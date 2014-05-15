النور بالأقصر يناقش الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية بحضور جلال مرة

ناقشت أمانة حزب النور بمحافظة الأقصر في اجتماع مغلق حضره المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور والدكتور عبدالغفار طه عضو اللجنة الإعلامية وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة التجهيز والاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة .

وقال وائل فريد، عضو المكتب التنفيذي بأمانة حزب النور بالأقصرأنه تم خلال الاجتماع مناقشة الجدول الزمني لفعاليات حملة دعم المشير السيسي وتنسيق مواعيد المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية والزيارات الميدانية لقيادات الحزب للمحافظة مشيراً إلى أن الحملة ستعمل بكامل جهدها من أجل تأييد المشير عبد الفتاح السيسي.

وأكد فريد، علي أن قيادات الحزب التقوا خلال زيارتهم للمحافظة باللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، حيث تم التحدث عن بعض المشاريع التنموية داخل المحافظة وبعض قضايا المواطنين.