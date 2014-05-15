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“النصر الصوفي” يدعو المصريين في الخارج للتصويت..ويوفر وسيلة نقل للناخبين بالكويت

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“النصر الصوفي” يدعو المصريين في الخارج للتصويت..ويوفر وسيلة نقل للناخبين بالكويت “النصر الصوفي” يدعو المصريين في الخارج للتصويت..ويوفر وسيلة نقل للناخبين بالكويت

حزب النصر الصوفي

هنأ المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي الشعب المصري بقرب الانتهاء من الاستحقاق الثاني لخارطة الطريق وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد ثورة 30 يونيو.

ودعا زايد المصريين في الخارج بالإقبال على مراكز الاقتراع، وان يختاروا رئيسهم الجديد بكل نزاهة وشفافية، وأن يراعوا أن يكون رئيسهم المقبل ممثلا لثورة 30 يونيو، ومعبرا عنها، وتحمل تبعاتها.

وناشد زايد وزارة الخارجية بتذليل أى عقبات أمام الناخبين، وحل ما قد يظهر منها بأقصى سرعة حتى لا يتم تعطيل مراكز الاقتراع، وكذلك توفير خط ساخن في كل سفارة مصرية في الخارج لاستقبال الشكاوى والعمل على حلها.

وأشاد زايد برجال الأمن في دولة الكويت لتوفيرهم الحماية والأمن للسفارة المصرية والناخبين، وتذليل العقبات أمامهم، مشيرا إلى أن هذا لم يكن جديدا على دولة الكويت ووقوفها بجانب .

وقام زايد بتوفير وسائل نقل للناخبين من منازلهم بجميع مناطق دولة الكويت إلى مراكز الاقتراع وللتنسيق على الراغبين الاتصال برقم الهاتف “99947054 ” عناية الأستاذ رجب.

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