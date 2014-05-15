عشرات المصريين يتوافدون على مقر القنصلية المصرية في بغداد للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية

بدأ صباح اليوم الخميس توافد عشرات المصريين المقيمين في العراق الى مقر القنصلية المصرية في بغداد للادلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي .

وتستمر عملية التصويت من التاسعة صباح اليوم الخميس بتوقيت بغداد وحتى التاسعة من مساء الاحد القادم.

وكان سفير مصر لدى بغداد الدكتور أحمد حسن درويش أكد أمس الأربعاء على أهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة ، دعيا المصريين المقيمين في العراق إلى التوجه بكثافة إلى مقر القنصلية للمشاركة في هذه الانتخابات وانتخاب من يرونه يحقق مطالبهم ولمصر الاستقرار والنهضة .

أ ش أ