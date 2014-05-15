أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إقبال كثيف من المصريين أمام اللجان الانتخابية بأبو ظبى بالإمارات

Google+ Print

 

أبوظبي

التصويت بأبوظبي

gg

بدأت السفارة المصرية فى الامارات صباح اليوم الخميس فى استقبال المصريين للادلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها المرشحان عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى·

وقام أمن السفارة باجراءات التأمين داخل مقر السفارة، وقامت السفارة باتخاذ بعض الإجراءات تسهيلا على الناخبين منها توفير عدد من الباصات لنقلهم من اماكن تجمع الجالية المصرية من مناطق تم تحديدها واعادتهم مرة اخرى الى نفس المكان ، على ان يكون ذلك على مدار الساعة طيلة أيام التصويت التى تستمر حتى الأحد القادم ·

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا