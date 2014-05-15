إقبال كثيف من المصريين أمام اللجان الانتخابية بأبو ظبى بالإمارات

بدأت السفارة المصرية فى الامارات صباح اليوم الخميس فى استقبال المصريين للادلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها المرشحان عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى·

وقام أمن السفارة باجراءات التأمين داخل مقر السفارة، وقامت السفارة باتخاذ بعض الإجراءات تسهيلا على الناخبين منها توفير عدد من الباصات لنقلهم من اماكن تجمع الجالية المصرية من مناطق تم تحديدها واعادتهم مرة اخرى الى نفس المكان ، على ان يكون ذلك على مدار الساعة طيلة أيام التصويت التى تستمر حتى الأحد القادم ·