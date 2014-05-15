وزير الخارجيه يلتقي أبومازن في لندن ويؤكد على دعم القضية الفلسطينية

التقي وزير الخارجية نبيل فهمي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس،خلال زيارته إلي العاصمة البريطانية لندن، حيث تم استعراض آخر تطورات الملف الفلسطيني في ضوء جمود مفاوضات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية والجهود الأمريكية المبذولة لاستئنافها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليوم الخميس بأن الوزير فهمي جدد خلال اللقاء دعم مصر الكامل للموقف الفلسطيني من استئناف المفاوضات مع إسرائيل علي أسس واضحة ووفقاً لمرجعيات عملية السلام، منوهاً بأن مصر لن تدخر جهداً في سبيل مساعدة الأشقاء الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة علي حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن مصر ستؤيد المواقف التي ستتخذها القيادة الفلسطينية تجاه جهود إحياء عملية السلام وازالة كافة العقبات التي تعترض ذلك وبصفة خاصة ضرورة وقف النشاط الاستيطاني.

وقال المتحدث أن الرئيس عباس وجه التهنئة لوزير الخارجية بمناسبة قرب إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر معرباً عن دعمه وتأييده لخارطة الطريق التي وضعها الشعب المصري لبناء دولته الديمقراطية الحديثة.

أ ش أ