OTT تستوحي أناقة الصيف من النجمة الراحلة اليزابيث تايلر

لطالما كانت ممثلة هوليوود الايقونية " اليزابيث تايلر " مصدر الهام لعلامة "OTT" . النجمة العالمية ميزت نفسها عن مشاهير هوليوود بتسريحية شعرها المتفردة , اسلوب ماكياجها المغري و مجموعة مجوهرات رائعة.

ملهمة هذه المجموعة تجسد كل ما هو فاخر جميل و رائع , فترادفت المجموعة لذلك من خلال رسومات مطبوعة مترفة , احجارلماعة و الكثير من الاغراء الغير متكلف .

استعارت " OTT " القصات مما ارتدته "اليزابيث تايلر " في افلامها الشهيرة التي مثلتها في الخمسينات و الستينات من القرن الماضي . اعتمدت النجمة الفساتين الطويلة الموردة , تنانير البروكار الماكسي الواسعة , البناطيل العريضة القصيرة و القمصان الضيقة المكشوفة الصدر او الاكتاف . كل ما ارتدته "تايلر" في تلك الحقبة جاء مغازلا لقصات رومانسية انثوية تظهر جمال المرأة و سحرها .

جاءت مجموعة "OTT" لربيع/صيف 2014 بتعبير مسهب عن التقدير والاعجاب بأناقة الممثلة الايقونية و حبها للموضة , فحملت المجموعة في طياتها ميزات الخياطة الراقية , جرأة الملابس الجاهزة و القصات المكشوفة الصدر التي لازمت كل ما ارتدته "اليزابيث تايلر ".

رافقت الالوان المركزة القوية و الزركشة الرائعة " تايلر" في كل ما ارتدت , سواء أكان كفتان فضفاض او فستان اختارته من مجموعات الخياطة الراقية . جاءت هذه المجموعة من "OTT" بالوان قوية و رسومات واضحة و ذلك بمحاكاة صريحة و جلية لكل ما ترمز اليه "اليزابيث تايلر" من اناقة انوثة ترف و سحر يفتن .