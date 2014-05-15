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Salvatore Ferragamo تطرح ساعات GANCINO DÉCO الجديدة

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Salvatore Ferragamo تطرح ساعات GANCINO DÉCO الجديدة Salvatore Ferragamo تطرح ساعات GANCINO DÉCO الجديدة

الخميس 15-05-2014 13:07

تتفرد ساعة غانشينو ديكو بلمسة من المواد الزخرفية والمطعّمة التي ترتكز على تراث سلفاتوري فيراغامو، وتأتي بألوان أحادية متطورة وتفاصيل من فسيفساء اللؤلؤ. وتتميّز علبة الساعة السخّية الحجم بتناقضات متوازنة تماماً مع نسب متناغمة، حيث يخفي إطار الساعة الرقيق والمصقول باتقان التاج بالكامل تقريباً، مما يترك مجالاً واسعاً للعلبة ذات الدقة العالية. أما القسم الأبعد، فيظهر الأرقام العربية الكبيرة والمؤشرات، ويقدّم نمط أشعة الشمس المكوّن من خطوط متماوجة. القسم المركزي يحتوي على العقارب القصيرة والنحيلة، وهو مطعّم باللؤلؤ المستخدم لخلق نمط الفسيفساء. والحزام من الجلد المصقول واللمّاع والمتوفّر بلون فيراغامو الأحمر، أو باللون الأزرق أو الوردي مع الأسود، وكذلك بالستانلس ستيل أو بالستانلس ستيل المطلي بالذهب IP، تحمله عروات معلّقة وتزيّنه قطعتان على شكل الغانشينو الايقوني.
هل أعجبتك هذه الساعة بنسختها من اللون الأحمر القوي؟ شاركينا رأيك.

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سيدتي