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للرجل أيضاً حقيبة مثالية

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للرجل أيضاً حقيبة مثالية للرجل أيضاً حقيبة مثالية

الخميس 15-05-2014 13:38

الاكسسورات بشكل عام مرتبطة بالنساء، إذ يكملن غالباً إطلالاتهنّ وأناقتهنّ بها. لكنّ حقائب اليد تعدّ من الاكسسوارات المفضّلة للنساء وللرجال على حدّ سواء، وهي ليست لإكمال الإطلالة وحسب، إنّما تُعتبر حاجة ضرورية، ولا غنًى عنها في معظم الأوقات. مصمّمو الأزياء، في هذا العام، قدّموا للرجل أجمل تصاميم الحقائب، كي يختار منها حقيبته المثاليّة.

لقد تعدّدت التصاميم بشكل كبير، حيث رأينا منها الأحجام الكبيرة، التي تصلح للسفر، والنادي الرياضي، كما رأينا الأحجام المتوسّطة التي تصلح للعمل أو الجامعة، فيما الأحجام الصغيرة تُناسب الحواسيب المحمولة وأجهزة iPads. كذلك، تنوّعت أقمشتها بجلودها الفاخرة والأخرى العمليّة، حتى تستطيع اختيار حقيبة ملائمة لكلّ مناسبة حسب أهميتها. بعض دور الأزياء حافظت على كلاسيكيّة هذه الحقائب، مثل دار: Gucci، Dolce & Gabbana، وBottega Veneta، في وقتٍ فضّل البعض أن يُضيف بعض اللمسات العصريّة، مثل: Raf Simons، Prada، وDries Van Noten. وقد قاموا بتزيينها بالرسومات الملوّنة أو بالعبارات المكتوية.

حاول أن تختار الحقيبة التي تُلائم ذوقك وأسلوبك في اللباس. وإن كنت رجل أعمال أو تحتلّ منصباً مرموقاً، فاختارها من الجلد الفاخر، وبألوان داكنة. أمّا إذا كنت شاباً وتحتاجها للجامعة أو للنادي الرياضيّ، فالأقمشة العادية والطبعات الملوّنة هي ما تبحث عنه.

ألقي نظرة على مجموعة الحقائب الرائعة التي اخترناها لك، لتنتقي منها الحقيبة المثالية التي تبحث عنها.

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سيدتي