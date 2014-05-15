السيسى خلال لقاءه بممثلين عن الصعيد: فتح منافذ على طريق البحر الأحمر لخلق فرص استثمار حقيقية

قالت الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى بأسيوط، أنها شاركت فى مؤتمرالصعيد الذي عقده المشير بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور ممثلين عن محافظات الصعيد ورموز العائلات وأعضاء الحملات الرسمية .

وأوضحت أن المشير تناول المشكلات التي تعرض لها الصعيد في السنوات الماضية، مؤكداً انه يضع الصعيد في قلبه وان برنامجه الانتخابي يشمل العديد من المشروعات التنموية لمحافظات الصعيد للاستفادة من التوزيع العرضي للمحافظات بفتح منافذ على البحر الأحمر.

وأكدت عبد الفتاح السيسي أن أبناء الصعيد رجال إذا قالوا فعلوا بنوا أنفسهم بأنفسهم ولم تمتد يدهم للحرام، مؤكدا انه عاشر أبناء الصعيد منذ صغره في منطقة الجمالية وكان يرى الشاب الصعيدي يترك أهله لشهور من أجل العمل كما أنهم اثبتوا بطولتهم في الجيش .

وحول سد النهضة، أكد المشير إن هناك حلول وضعها في برنامجه الانتخابي لحل المشكلة والحفاظ على كل نقطة مياة من حق مصر .