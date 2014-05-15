من هو الثنائي الذي عاد عن قراره بعدم حضور حفل زفافكيم كردشيان؟

الخميس 15-05-2014 12:05
قرّر الثنائي العالمي الشّهير، Beyonce وزوجها مغنّي الرابJay Z، أنّ يحضرا حفل زفاف Kim Kardashian وخطيبها Kayne West المقرّر إحياؤه في 24 أيار/مايو الجاري بمدينة باريس، بعد أنّ أعلنا نيّتهما عدم حضوره.
وبعد أنّ قامت Kim وخطيبها بتوزيع بطاقات الدعوات المنقوشة بالذّهب على جميع المدعويين، من ضمنهم Beyonce وزوجها، تولّى Jay Z مهمة الردّ على دعوة صديقه، بالقول إنّه سيكون إشبينه في الزّفاف. وأرفق رسالته بهديّة عبارة عن قارورة زجاج مرصّعة بالألماس، بالإضافة إلى قنانٍ من المشروبات لتقديمها أثناء الحفل بقيمة 10000 دولار أمريكي.
وفور تلقّي الرسالة من Jay Z، هُرع Kayne إلى منزل خطيبته ليخبرها بالخبر السارّ.
وقامت Beyonce وزوجها بتبديل رأيهما، وقرّرا حضور حفل الزّفاف، بعد أنّ تأكّدا من أنّه لن يُنقل مباشرة على البرنامج الواقعي "keep up with the kardashians"، الذي كان السّبب الوحيد في اعتذار الثنائيّ عن حضور اليوم المنتظر.
وفي سياق منفصل، قامت النّجمة العالمية Beyonce بنشر صورٍ لها ولشقيقتها Solange على موقع "إنستغرام" في اليوم التّالي من انتشار الفيديو الذي رصد قيام الأخيرة بضربJay Z في المصعد، وأظهرت الصّور الشقيقتين وهما في أماكن ومناسبات مختلفة. لكنه، في المقابل، قامت Solange بمسح كلّ الصّور عن إنستغرام، والتي تجمعها بالنجمة العالمية.
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