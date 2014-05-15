تأسيس حركة مصر 2050 بقيادة حسام خيرالله لدعم مؤسسات الدولة

عقد مساء أمس الأربعاء الاجتماع التأسيسى لحركة "مصر 2050"، تحت قيادة الفريق حسام خير الله، والمنسق العام المستشار مراد خضر.

تهدف الحركة لتنمية الوطن والعمل على استقراره ودعم مؤسسات الدولة. . ومن جانبه قال المستشار مراد خضر المنسق العام إن الحركة سوف تعمل على تنميه واستقرار وتقدم بلدنا الغالية من خلال إعداد كوادر سياسية شابة، وكذلك العمل على توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم وتسليط الضوء على مشروعات قومية تنموية وكذلك تأهيل الشباب فى كافة مناحى الحياة المجتمعية.

وأكد خضر على أهمية دور المرأة فى الحركة ودعمها فى الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال دعم الحركة لهم شعبيا، كما أكد أن الحركة تدعم المشير عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية.

جدير بالذكر أن الحركة سوف تضم العديد من الرموز الوطنية والشخصيات العامة التى لا تبغى سوى رفعة وتقدم الوطن واستقراره.

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