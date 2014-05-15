أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تأسيس حركة مصر 2050 بقيادة حسام خيرالله لدعم مؤسسات الدولة

Google+ Print
تأسيس حركة مصر 2050 بقيادة حسام خيرالله لدعم مؤسسات الدولة تأسيس حركة مصر 2050 بقيادة حسام خيرالله لدعم مؤسسات الدولة

عقد مساء أمس الأربعاء الاجتماع التأسيسى لحركة " 2050"، تحت قيادة الفريق حسام خير الله، والمنسق العام المستشار مراد خضر.

تهدف الحركة لتنمية الوطن والعمل على استقراره ودعم مؤسسات الدولة. . ومن جانبه قال المستشار مراد خضر المنسق العام إن الحركة سوف تعمل على تنميه واستقرار وتقدم بلدنا الغالية من خلال إعداد كوادر سياسية شابة، وكذلك العمل على توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم وتسليط الضوء على مشروعات قومية تنموية وكذلك تأهيل الشباب فى كافة مناحى الحياة المجتمعية.

وأكد خضر على أهمية دور المرأة فى الحركة ودعمها فى الانتخابات البرلمانية القادمة من خلال دعم الحركة لهم شعبيا، كما أكد أن الحركة تدعم المشير عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية.

جدير بالذكر أن الحركة سوف تضم العديد من الرموز الوطنية والشخصيات العامة التى لا تبغى سوى رفعة وتقدم الوطن واستقراره.
>

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»