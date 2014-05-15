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بعد قليل.. طلاب إعدادية الجيزة يؤدون امتحان الهندسة

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بعد قليل.. طلاب إعدادية الجيزة يؤدون امتحان الهندسة بعد قليل.. طلاب إعدادية الجيزة يؤدون امتحان الهندسة

يؤدى بعد قليل 120 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة فى اليوم الخامس لهم بامتحانات الفصل الدراسى الثانى اختبار مادة الهندسة، بواقع 525 لجنة امتحان على مستوى المحافظة.

وشهدت لجان مدرسة الأوقاف الإعدادية بنات ومدرسة 6 أكتوبر التابعين لإدارة العجوزة التعليمية توافدا كبيرا من الطلاب على مقر اللجان، حيث عمل الطلاب على مراجعة المادة قبل دخول اللجان.

كان الطلاب قد بدأوا امتحانات الفصل الدراسى الثانى الأحد الماضى 11 من مايو الجارى بأدائهم امتحان اللغة العربية والعلوم والجبر والإحصاء واللغة الانجليزية والحاسب الآلى والتربية الدينية.

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