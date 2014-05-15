"ائتلاف الصحب":مقيم الآذان الشيعى تلقى 55ألف جنيه.. و"الشاذلى" ينفى

قال وليد إسماعيل رئيس ائتلاف الصحب وآل البيت، إن الشيخ فرج الله الشاذلى أمين عام نقابة القراء، أخذ 55 ألف جنيه مقابل رفعه الآذان بصيغة شيعية خلال زيارته للعراق، لافتاً إلى أن هناك شخصاً يُدعى تاج الدين حامد عبد الله الهلالى، هو المسئول عن تسفير القراء المصريين إلى دولتى العراق وإيران للتشيع مقابل 20 ألف جنيه عن كل قارئ.

وناشد "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والجهات المختصة التنبه من خطورة ذلك، والعمل على مقاومته حفاظاً على الإسلام الوسطى الحنيف.

فيما نفى "الشاذلى" فى اتصال آخر أن يكون قد تلقى أية أموال مقابل إقامة الآذان بصيغة شيعية خلال زيارته للعراق، وتابع قائلاً "أعترف أننى أخطأت عندما قمت برفع الآذان بصيغة شيعية فى العراق، وأعتذر عنه وأستغفر الله منه، ولن أقوم بالسفر إلى أى مكان مرة أخرى".

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