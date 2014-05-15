بالصور.. المصريون بالخارج يتسابقون للإعلان عن تأييد مرشحيهم

انطلقت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج فى لجنة ويلنجتون الفرعية بدولة نيوزيلندا، والتى تعتبر اللجنة الأولى لانطلاق مارثوان الانتخابات وفقا لفروق التوقيت.

وبدأت اللجنة عملها، فى الحادية عشرة مساء أمس الأربعاء بتوقيت القاهرة، والذى يزامن التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا.

فيما نشرت صفحة الحملة الرسمية لحمدين صباحى، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، صوراً لمغتربين مصريين يعلنون عن تصويتهم لصباحى، وذلك تزامناً مع بدء تصويت المصريين فى الخارج فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وحملت الصور توقيعات مواطنين من السعودية وباريس والمكسيك تحت شعار "مكملين مع حمدين".

ونشرت صفحة الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، صوراً لمغتربين مصريين يعلنون عن تصويتهم للسيسى، رافعين شعار "تحيا مصر".

>