أخبار عاجلة

تغطية خاصة - لواء كمال عامر: الرئيس السيسي ذهب لأمريكا مسلح بثقته في نفسه وثقته في بلده -
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل -
الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب -
نائب يطالب القضاء بالاعتراض على حكم «الأمور المستعجلة» بشأن تيران وصنافير -
جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له -
حسام بدراوي: هذه حقيقة ترشحي للرئاسة في انتخابات 2018 -
خالد عبد الغفار: التعاون العلمي مع الدول المتقدمة أولوية الوزارة -
مستندات| «سور أبو المطامير».. تعد على أملاك الدولة وتهديد لأرواح الأهالي -
كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه» -
محافظ دمياط يحيل 41 عاملا بالوحدات الصحية والمستشفيات للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. المصريون بالخارج يتسابقون للإعلان عن تأييد مرشحيهم

Google+ Print

انطلقت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية للمصريين فى الخارج فى لجنة ويلنجتون الفرعية بدولة نيوزيلندا، والتى تعتبر اللجنة الأولى لانطلاق مارثوان الانتخابات وفقا لفروق التوقيت.

وبدأت اللجنة عملها، فى الحادية عشرة مساء أمس الأربعاء بتوقيت القاهرة، والذى يزامن التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا.

فيما نشرت صفحة الحملة الرسمية لحمدين صباحى، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، صوراً لمغتربين مصريين يعلنون عن تصويتهم لصباحى، وذلك تزامناً مع بدء تصويت المصريين فى الخارج فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وحملت الصور توقيعات مواطنين من وباريس والمكسيك تحت شعار "مكملين مع حمدين".

ونشرت صفحة الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسى، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، صوراً لمغتربين مصريين يعلنون عن تصويتهم للسيسى، رافعين شعار "تحيا ".
>1%20(1).jpg

G53743ddba3d78.jpg

G53743ddc26d7d.jpg

G53743ddc9d7f6.jpg

G53743ddd1fc42.jpg

G53743ddd73fe9.jpg

G53743ddde9eb3.jpg

G53743dde49c32.jpg

G53743ddecaea2.jpg

G53743ddf4cf05.jpg

G53743ddfc4d02.jpg

G53743de046d67.jpg

G53743de0bc06c.jpg

G53743de11c5c9.jpg

G53743de193bf1.jpg

G53743de1e838a.jpg

G53743de24a04f.jpg

G53743de279dee.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

فيديو| خبير في الشئون الأمريكية: ترامب لن يعطي مصر بدون مقابل

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

الفقي: ترامب يعلم أن مصر الدولة الوحيدة التي تستطيع القضاء على الإرهاب

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

جهاد الخازن: ترامب يحتاج لمصر أكثر من احتياجها له

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»

كمال الجنزوري: «على الشعب المصري أن يفخر برئيسه»