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"القطاع الخاص" تخاطب القوى العاملة لوقف تعسف إحدى شركات التأمين

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"القطاع الخاص" تخاطب القوى العاملة لوقف تعسف إحدى شركات التأمين "القطاع الخاص" تخاطب القوى العاملة لوقف تعسف إحدى شركات التأمين

أرسلت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص مذكرة لكل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة، لمطالبتهما بالتدخل لحل أزمة العاملين فى إحدى شركات التأمين ووقف تعسف الشركة ضدهم.

وأضاف شعبان خليفة رئيس النقابة فى تصريحات له أمس الأربعاء، أن الشركة تقوم بفصل العاملين فصل تعسفى بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون وعدم صرف الحوافز التى ينص عليها القانون للعاملين وعدم صرف نسبة العمال فى الأرباح السنوية.

وأوضح أن الشركة تجبر العمال على توقيعهم اتفاقية غير خاضعة لقانون العمل إجبار العاملين على التوقيع على استمارة 6 وعدم التأمين على العاملين فى الشركة واستقطاع ضريبة كسب العمل من العاملين وعدم توريدها لمصلحة الضرائب.

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