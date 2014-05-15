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آلاف الأشخاص يفرون من منازلهم بسبب «حرائق كاليفورنيا»

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اضطر آلاف الأشخاص إلى الفرار من منازلهم في جنوب كاليفورنيا بسبب حرائق كبيرة أدت أيضًا، الأربعاء، إلى عملية إخلاء جزئية لقاعدة عسكرية وأحد المتنزهات.

كما أدت الحرائق التي اندلعت في وقت مبكر من الموسم إلى اغلاق طريق سريعة رئيسية.

وأعلن المركز النووي في سان أونوفري بجنوب لوس أنجلوس في تغريدة على «تويتر» إجلاء 12 شخصًا من طاقمه «احترازًا» بسبب النار المشتعلة بالقرب منه.

وقرب سان دييجو، طلبت السلطات من 20 ألف شخص مغادرة منازلهم، مساء الثلاثاء قبل أن يتمكنوا من العودة إليها لاحقا، بعدما نجح عناصر الإطفاء في محاصرة النيران.

وتسجل في كاليفورنيا حرائق كبيرة خلال الصيف والخريف، لكن الولاية شهدت في الأعوام الأخيرة حرائق عدة قبل موعدها المعتاد.

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