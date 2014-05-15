ندوة (أفكاري تتحكم في حياتي) في لجنة المنصورة

أقامت اللجنة النسائية بجمعية المنصورة الخيرية ندوه بِعنوان (أفكاري تتحكم في حياتي) للمدربة جميلة الأصمخ وذلك في مقر اللجنة افتتحت الندوة بكلمة لرئيسة اللجنة شهربان النجيدي رحبت فيها بالمدربة وبالمشاركات الذين بلغ عددهن ٣٧ متدربة من المنصورة والقرى المجاوره لها، بعدها تم استعراض السيرة الذاتية للمدربة، ثم بدأت الندوة التي تطرقت لعدة محاور أهمها:

التعرف على الأفكار وتصنيفها وكيفية التعامل معها.

كيف أجذب لي السعادة؟

التأمل مفتاح التفائل.

طاقتي تتأثر وتؤثر.

كيف أحمي نفسي من أفكاري؟

هل واجهتي حدث مؤلم لايزال يؤثر بحياتك؟

أين الله بداخلك؟

بعدها تم توزيع بطاقات ملونة للتعرف على معاني وأثر الألوان على التفكير وساد اللقاء جو من الحماس والتفاعل والحوار الشيّق والتمارين وانتهى بجلسة استرخاء وتأمل.

ختاماً وجهّت جميلة شكرها للحضور، ثم قدّمت رئيسة اللجنة شهادة شكر وهدية تذكارية للمدربة والتي بدورها قدمت شكرها للحضور وإلى اللجنة النسائية وما تقوم به من دور في خدمة العنصر النسائي.