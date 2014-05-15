رئيس مجلس الشورى يستقبل محافظ هيئة الاتصالات

استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضرَّاب يرافقه عدد من المسؤولين في الهيئة.

وقدم رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال اللقاء شرحاً عن خطط الهيئة واستراتيجياتها لتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بمستوى وجودة عاليين في كافة مناطق المملكة.

كما أكد المهندس الضّراب حرص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على التعاون مع مجلس الشورى ممثلاً في لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بما يعين المجلس في الوصول إلى القرارات التي تسهم في تطوير عمل الهيئة.

من جانب آخر ناقشت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى في اجتماع عقدته برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعدون بن سعد السعدون، وبحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الضرَّاب وعدد من مسؤولي الهيئة التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 1434/1435ه.

وتركز النقاش خلال الاجتماع على العديد من المحاور التي تضمنها التقرير، وأجاب محافظ هيئة الاتصالات على أسئلة أعضاء اللجنة واستفساراتهم حول ما تضمنه التقرير من معلومات.