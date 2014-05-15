د. التركي يرعى ختام مسابقة حفظ القرآن الكريم في مدارس مكة المكرمة

رعى الدكتور عبد الله التركي، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الحفل الختامي للمسابقة الرابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره لمدارس مكة المكرمة والتي تنظمها سنوياً متوسطة الحسن بن علي بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة وإدارة التوعية الإسلامية، وقد أقيم الحفل في مقر الرابطة بمكة المكرمة.

وألقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في الحفل كلمة أشاد فيها بجهود المملكة في خدمة كتاب الله العظيم وبرعاية ولاة الأمر للمسابقة التي تحث الشباب على التنافس في حفظ كتاب الله وتعلم أحكامه.

ودعا طلبة المدارس إلى إتقان الحفظ الذي يرافقه الفهم لمقاصد القرآن الكريم وهديه، ومن ثم تطبيق ذلك في حياتهم موجهاً الشكر والتقدير لمتوسطة الحسن بن علي ولإدارة التربية والتعليم في منطقة مكة المكرمة على تنظيم هذه المسابقة السنوية لطلاب مدارس مكة المكرمة.

وبيَّن مدير متوسطة الحسن بن علي في كلمة ألقاها في الحفل أن المسابقة الأولى بدأت عام 1410ه وكان عدد المتسابقين 60 متسابقاً، بينما بلغ عدد المتسابقين في المسابقة الرابعة والعشرين 217 متسابقاً فاز منهم 139 متسابقاً من مختلف مدارس مكة المكرمة.

وفي نهاية الحفل سلم الدكتور التركي الجوائز للفائزين في المسابقة.