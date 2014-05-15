وزير الصحة لـ «الرياض»: خادم الحرمين وجهنا بتفعيل الجوانب كافة لمواجهة «كورونا»

أكد معالي وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه ان وزارته بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لم ولن تألوا جهدا في مواجهة فيروس كورونا، مؤكداً ل "الرياض" صدور توجيهات خادم الحرمين بعدم ترك أي جهد وتفعيل كافة المجالات لمواجهة ما سماه بالتحدي "كورونا".

وبين المهندس فقيه في تصريح صحفي عقب رعايته نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يوم أمس حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة من الأطباء والصيادلة والتمريض الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية والدبلوم بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض ان الذي يواجه كورونا ليس بوزارة الصحة لوحدها بل عدد منم قطاعات الدولة المختلفة التي تم الاستعانة بها كوزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والجامعات السعودية واساتذتها اضافة الى الخبراء من داخل وخارج المملكة، لافتاً الى ضرورة اتحاد الجميع من مواطنين ومقيمين من خلال اتخاذ الاجراءات الاحترازية الوقائية كونها اهم الخطوات التي يقومون بها في مواجهة كورونا.

وأكد وزير الصحة المكلف أن خادم الحرمين حفظه الله يبذل الغالي والرخيص في سبيل دعم القطاع الصحي وفرص تطوير كفاءات أبناء وبنات وطننا الغالي.

وتطلع فقيه أن يسهم الخريجون بخبراتهم وكفاءاتهم في دعم مسيرة العمل الصحي آملاً أن تكون هذه الشهادة دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي وأن يضعوا خدمة المريض وكسب رضاه والحفاظ على صحته وسلامته نصب أعينهم.

وأضاف أن ما قامت به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من جهود كبيرة في مجال التدريب للتخصصات الصحية ومنح شهادة الاختصاص السعودية لأمر يستحق الإشادة والفخر، مقدماً الشكر والتقدير لمنسوبي الهيئة السعودية على ما يبذلونه من جهود طيبة وأنشطة متميزة، كما بارك للحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية الفخرية الذين قدموا كثيرا من الانجازات للقطاع الصحي على مدى سنين طوال.

من جانبه أكد الأمين العام للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن حسن الصائغ أن رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا الحفل، تحمل معاني ودلالات عميقة تتمثل في حرص القيادة على العناية بالعلم والعلماء وفي دعم جهود الهيئة الرامية إلى بناء كوادر متمكنة وقادرة على العطاء والإبداع في القطاع الصحي وتأمين الرعاية الصحية الآمنة في المملكة.

وعد هذه الدفعة الأكبر في تاريخ الهيئة بتخريج 927 طبيباً وطبيبة من الحاصلين على شهادة الاختصاص السعودية في 75 تخصصاً صحياً عاماً ودقيقاً وستة برامج في مجال الزمالة والدبلوم، ليصبح مجموع ما تم تخريجه في الهيئة يزيد على 6000 خريج وخريجة يعملون استشاريين وأخصائيين في مجالات اختصاصهم في القطاعات الصحية المختلفة.

وبين الأمين العام للهيئة أن من ضمن هذه الدفعة ما يزيد عن (180) (مئة وثمانين) خريجًا وخريجة جاءوا من عدد من الدول الاسلامية الشقيقة والدول الصديقة وهي الكويت، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين سلطنة عمان، العراق، سوريا، الاردن، فلسطين، مصر، السودان، اليمن، باكستان، بنجلاديش، والهند، مرجعاً ذلك إلى المستوى الرفيع الذي بلغته الهيئة في مجال التدريب على المستوى المحلي والإقليمي وفي طريقها إلى العالمية بإذن الله.

وهنأ الصائغ الخريجين والخريجات داعياً إياهم بالمحافظة على أسرار المرضى والإخلاص في علاجهم والمحافظة على آداب المهنة الشريفة وأخلاقياتها .

عقب ذلك كرم وزير الصحة المكلف الحاصلين على شهادة الاختصاص الفخرية وهم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم والدكتور محمد بن علي البار واللواء طبيب خلف بن ردن المطيري ، تلاه تكريم الحاصلين على مراتب الشرف، ثم قدم البروفيسور الصائغ درعاً تذكارياً لراعي الحفل، ومن ثم التقطت الصور التذكارية مع الخريجين والخريجات.