وزير الداخلية يوافق على إنشاء 20 مركزاً أمنياً نموذجياً بمناطق المملكة

كشف مدير الأمن اللواء عثمان بن ناصر المحرج ل "الرياض" عن موافقة سمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على إنشاء عشرين مركز شرطة نموذجيا في جميع مناطق ومحافظات المملكة مشيرا أن نصيب العاصمة الرياض سيكون خمسة من تلك المراكز.

ونوه مدير الأمن العام بالدعم السخي الذي يلقاه قطاع الأمن بالمملكة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده يحفظهم

الله، مشير إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مقار الأمن العام بالمملكة يسير وفق ما خطط له كما ألمح مدير الأمن العام إلى أن هناك خططا كبيرة تمت الموافقة عليها في مجالات متعددة بالأمن العام من أهمها مجال التدريب لمنسوبي القطاعات الأمنية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها.

وقال مدير الأمن اللواء عثمان بن ناصر المحرج إنه صدرت توجيهات سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية يحفظه الله وموافقته على إنشاء عشرين مركزا أمنيا مطورا على غرار مركز شرطة النسيم وسوف نراعي ملاحظات زملائي ضباط شرطة النسيم مستقبلا إذا كان لهم ملاحظات على التقنية وعلى البرمجة وعلى المعلومات المدخلة في الأنظمة وسوف نقوم بتطويرها وتلافي أي أخطاء في المراكز القادمة.

مدير الأمن العام: خطط كبيرة تمت الموافقة عليها في مجالات متعددة بالأمن من ضمنها برامج التدريب

اللواء الزهراني: مشروع مراكز الشرط النموذجية بني على أربعة محاور

اللواء الهلال: هناك انحسار في معدل الجريمة بالرياض وهمنا تقديم الخدمة الراقية للمراجعين

العقيد المطيري: النظام الجديد سيحقق نقلة نوعية لضباط الشرطة والأفراد

وأشار مدير الأمن العام اللواء المحرج في حديثة ل "الرياض" ان نصيب العاصمة الرياض من تلك المراكز سيكون خمسة مراكز خلاف مركز شرطة النسيم ونبدأ في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية بحول الله وقوته وهكذا تباعا إن شاء الله وبقيه مناطق المملكة وفقا لتوجيهات سمو وزير الداخلية بهذا الخصوص حيث سنبدأ الآن بهذه المراكز العشرين ويعقبها إن شاء الله سيتواصل المشروع في جميع مراكزنا في المدن الرئيسية ثم المحافظات.

وتطرق مدير الأمن العام لمشروع تطوير المباني والمنشآت وقال وهناك مشروع آخر وهو مشروع ضخم وعملاق وهو مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية يشرف عليه سمو سيدي وزير الداخلية شخصيا لم يقتصر هذا المشروع على المدن ولا على المحافظات بل وصل المراكز وليس لإدارات الأمن العام بفروعه المختلفة بل لجميع جهات الأمن العام المرتبطة بوزارة الداخلية حيث سيتم بناء مقر نموذجي لكل مقر أمني ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وهذا المشروع تتولى تنفيذه العديد من الجهات الحكومية ومنها وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني ومركز المشروعات التطويرية وخلال سنوات قريبة سيتم بمشيئة الله اكتمال المنظومة الأمنية في جميع مناطق مملكتنا الغالية ومحافظاتها ومنها المرور ودوريات الأمن جميعها سيتشملها التقنية والتطوير التقني ولن يقتصر فقط على الشرط والأدلة الجنائية وهناك أيضا برامج تطويرية في مجال التدريب تشرف عليها وزارة الداخلية حيث قمنا قبل أيام بتدتشين مشروع الدوريات والطوارئ ومستمرين إن شاء الله في برامج للشرط ولأمن الطرق وللمرور والتطوير كما ذكرت على قدم وساق وفق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله فنسأل الله أن ينفع بهذا الشيء وأكون أنا وزملائي عند حسن ظن الوطن قيادة ومواطنين ومقيمين، وعن الفرق بين المركز النموذجي والسابق قال مدير الأمن العام كما نلاحظ مركز شرطة النسيم كمركز شرطة نموذجي مطور تقنيا وروعي فيه تطوير البنية التحتية كما تلاحظون مختلفة عن باقي المراكز لتواكب التطوير التقني والربط مع الجهات الشريكة كهيئة التحقيق والادعاء العام والأدلة الجنائية ومركز المعلومات الوطني بكامل برامجه وهناك فرق أيضا في ميكنة إجراءاتنا تقنيا وهذا هو الفرق بحيث نعتمد على التقنية منذ استقبال المبلغ وأخذ بلاغة وحتى استيفاء الإجراءات الأولية بداية من أعداد الملف وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.

من جانبه تحدث ل "الرياض" مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان بن أحمد الغامدي وقال:

ان مشروع مراكز الشرط النموذجية يبنى على أربعة محاور أساسية المحور الأول هو محور تطوير التقنية وتطوير بيئة العمل وتطوير العاملين وأن تكون جميع الإجراءات تحت مظلة الأنظمة نظام الإجراءات الجزائية وكل ما يتعلق بالتطوير يجب أن يكون تحت مظلة الأنظمة ودعم الموضوع سمو سيدي وزير الداخلية حفظه الله وكان الدعم كبيرا لهذا العمل التقني والعمل التطويري حتى وصل إلى ما وصل إليه. وأكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن أن العاصمة الرياض كباقي مناطق المملكة ومحافظاتها تعيش في ظل أمن وارف تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة.

من جانبه أكد ل "الرياض" مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال ان تدشين مركز شرطة النسيم كمركز أمني نموذجي يمثل انطلاقا لمفهوم العمل الأمني التقني بحيث تنتقل التجربة من يدوية إلى آلية وتقنية وهذا بمتابعة سمو سيدي وزير الداخلية يحفظه الله وكذلك بمتابعة من مدير الأمن العام واللذان دعمونا في هذا المركز وكما شاهدتم هذه الانطلاقة المباركة وأضاف اللواء سعود الهلال لا أخفيكم سرا هذه الانطلاقة سيتبعها انطلاقات بمتابعة كريمة وستعطي الصورة الزاهية لرجل الأمن ولموقع رجل الأمن الذي ينبغي أن يكون على مثل هذا المستوى اليوم وبهذه التقنية ويكون أفضل إن شاء الله في قادم الأيام.

وحول معدل الجريمة في منطقة الرياض أكد اللواء الهلال أن هناك إنحسارا واضحا في معدلاتها وأضاف بحمد الله وتوفيقة هناك انحسار كبير ولله الحمد في قضايا السرقات والقضايا الأخرى بفضل ما تشهده شرطة منطقة الرياض من دعم سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وأيضا المتابعة المستمرة من لدن سمو وزير الداخلية يحفظهم الله ومتابعة مدير الأمن العام والإحصاءات تشير إلى ذلك ويتم بثها عبر وسائل الإعلام المختلفة وهي نتائج مبهرة فاقت فيها شرطة الرياض أقرانها وان كانت شرط المناطق أيضا على مثل هذه المنهجية وأفضل وسيكون للنظام الجديد بمشيئة الله تعالى دور كبير في تخفيض مستوى الجريمة لكن الأهم هو تقديم الخدمة الراقية فنحن نعتبر المراجع عميلا وزبونا لدينا ونحن مكلفون بحمايته فمن مبادئ الشريعة حماية الأعراض والأموال ودماء الناس فهذا التطوير التقني من ضمن الوسائل التي سنستخدمها في تحقيق تلك المتطلبات وتقديم الخدمة الأمنية الراقية للمواطن والمقيم وفق توجيهات ولاه الأمر حفظهم الله.

من جانبة أكد ل "الرياض" العقيد الدكتور خالد المطيري مدير مركز شرطة النسيم أن النظام الجديد سيحقق بمشيئة الله تعالى نقلة نوعية لضباط الشرطة والأفراد(فالخفارة) كانت هاجسا مزعجا لضابط الشرطة فكان الضابط يستلم أربعا وعشرين ساعة في السابق ويأتي منهكا للعمل أما الان فالضابط يستلم ثماني ساعات ويسلم أربعا وعشرين ساعة ثم يسلم ثمان وأربعين ساعة ثم يسلم ثمان وأربعين ساعة ثم يسلم اثنتين وسبعين ساعة فتكون ثماني ساعات للضابط هادئة يستقبل المراجع ويؤدي عملة بأكمل وجه ولا يكون هناك ملاحظات.

وأشار العقيد المطيري أن الهدف من المركز النموذجي هو خدمة المواطن والمقيم وفق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله القاضية بأنها جميع مشاكل المواطن والمقيم وحلها ونحمد الله أننا سائرون على هذا النهج وبالتقنية الحديثة سنساعدهم في هذه الأمور.

وأكد العقيد المطيري مدير مركز شرطة النسيم في حديثه ل "الرياض" أن الفترة القادمة بإذن الله سيكون القادم أفضل وستكون إنهاء الإجراءات أسرع وأيسر لتوفر جميع الخدمات تقنيا فأصبح شرق الرياض يخدم سبعة مراكز كاملة إضافة لسهولة إنهاء الإجراءات سريعا بالمركز لجميع المراجعين ولجميع العاملين بالمركز وستقتصر عملية الموافقة على الإفراج على خمس دقائق أو صدور أمر الإيقاف لا يستغرق خمس دقائق كذلك سرعة التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإنهاء إجراءات المراجعين سواء عن طريق المحكمة أو لمقام الإمارة أو لهيئة التحقيق والادعاء العام فكل قضية ستحال لجهة الاختصاص على الفور وسيتخذ فيها إجراء سريع وفوري.