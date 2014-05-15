أوامر ملكية: خالد بن بندر نائباً لوزير الدفاع.. وتركي بن عبدالله أميراً للرياض

صدرت أمس عدة أوامر ملكية قضت بإعفاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان نائب وزير الدفاع من منصبه بناءً على طلبه، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير بعد إعفائه من منصبه كأمير للرياض، وتعيين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير.

العايش مساعداً لوزير الدفاع والبنيان رئيساً للأركان العامة والرويلي نائباً له.. والشعلان قائداً للقوات الجوية والسلطان للبحرية

كما قضت الأوامر الملكية بتعيين الأستاذ محمد العايش مساعداً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وإحالة الفريق الأول الركن حسين القبيل رئيس هيئة الأركان العامة إلى التقاعد، وترقية الفريق الركن عبدالرحمن البنيان نائب رئيس هيئة الأركان العامة إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة. وكذلك تعيين الفريق الركن فياض الرويلي قائد القوات الجوية نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، وترقية اللواء الطيار الركن محمد الشعلان نائب قائد القوات الجوية إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات الجوية. ونصت الأوامر الملكية على إحالة الفريق الركن دخيل الوقداني قائد القوات البحرية إلى التقاعد، وترقية اللواء البحري الركن عبدالله السلطان نائب قائد القوات البحرية إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البحرية.