مراد موافي: في حالة عدم طرح السيسي نفسه كمرشح رئاسي كان سيتم الاتفاق على شخصية أخرى

أكد اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة السابق أن أبناء المؤسسة العسكرية على قلب رجل واحد، ولا صحة لوجود صراع جنرالات.

وقال موافي :” إنه تم الاتفاق على شخص المشير عبد الفتاح السيسي، كمرشح رئاسي، لأن مصلحة مصر فوق جميع المصالح الشخصية ” .

وأكد موافي، خلال حواره على فضائية ” سي بي سي 2 ” مساء أمس الاربعاء :” أنه في حالة عدم طرح المشير، نفسه كمرشح رئاسي، كان سيتم الاتفاق على شخصية أخرى واحدة، كون المرحلة القادمة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود ” .

وأعرب عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري، نزيهة وشفافة، لافتا إلى أن مصر في أمس الحاجة إلى الأمن والاستقرار خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة.