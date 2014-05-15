أخبار عاجلة

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية -
بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات -
أحمد عز وعمرو عسل يختبئون من الكاميرات في محاكمة "تراخيص الحديد" -
قصت شعرها للعمل بالتليفزيون وتزوجت هذا اللاعب.. محطات في حياة «ماما نجوى» -
تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل -
رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا -
قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب -
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول -
بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية -
تشريح جثة سجين عُثر عليه مشنوقًا بقسم أول الزقازيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مراد موافي: في حالة عدم طرح السيسي نفسه كمرشح رئاسي كان سيتم الاتفاق على شخصية أخرى

Google+ Print
مراد موافي: في حالة عدم طرح السيسي نفسه كمرشح رئاسي كان سيتم الاتفاق على شخصية أخرى مراد موافي: في حالة عدم طرح السيسي نفسه كمرشح رئاسي كان سيتم الاتفاق على شخصية أخرى

أكد اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة السابق أن أبناء المؤسسة العسكرية على قلب رجل واحد، ولا صحة لوجود صراع جنرالات.

وقال موافي :” إنه تم الاتفاق على شخص المشير عبد الفتاح ، كمرشح رئاسي، لأن مصلحة فوق جميع المصالح الشخصية ” .

وأكد موافي، خلال حواره على فضائية ” سي بي سي 2 ” مساء أمس الاربعاء :” أنه في حالة عدم طرح المشير، نفسه كمرشح رئاسي، كان سيتم الاتفاق على شخصية أخرى واحدة، كون المرحلة القادمة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود ” .

وأعرب عن أمله في أن تكون الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يومي 26 و27 مايو الجاري، نزيهة وشفافة، لافتا إلى أن مصر في أمس الحاجة إلى الأمن والاستقرار خصوصًا في ظل الأوضاع الراهنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏