الرومي ترأس وفد الدولة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

شاركت معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في أعمال الدورة الموضوعية الرابعة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان.

وتأتي هذه الدورة في إطار التحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في تونس في يناير المقبل. كما ضم وفد الدولة حسين الشيخ وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية وعدداً من المختصين في الوزارة. وناقشت الدورة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية في إطار التحضير للحوار العالمي لوضع أجندة التنمية ما بعد 2015. وسترفع الدورة أولويات التنمية المستدامة إلى القمة العربية لأهداف التنمية المستدامة بعد عام