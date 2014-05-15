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حاكما الفجيرة ورأس الخيمة وسلطان بن زايـد يعزون بوفاة حمدان بن سعيد

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حاكما الفجيرة ورأس الخيمة وسلطان بن زايـد يعزون بوفاة حمدان بن سعيد حاكما الفجيرة ورأس الخيمة وسلطان بن زايـد يعزون بوفاة حمدان بن سعيد

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى عموم آل نهيان الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن سعيد بن محمد آل نهيان.

كما قدم واجب العزاء بقصر الشيخ سعيد بن محمد في مدينة العين.. سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجموع من المواطنين والمقيمين.

وأعرب الشيوخ عن صادق عزائهم ومواساتهم في هذا المصاب الجلل راجين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء .. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

صلاة الجنازة

وفي وقت سابق أدى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، ظهر أمس، صلاة الجنازة على المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن سعيد بن محمد آل نهيان، وذلك في مسجد المعترض في مدينة العين.

كما أدى صلاة الجنازة الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وإخوة الفقيد وأبناء عمومته وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجموع من المواطنين والمقيمين.

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