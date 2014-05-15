فائزون: محمد بن راشد قائد مسيرة التميـز في العمل الحكومي

جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتغيير مسمى جائزة التميز الحكومي لجائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي، أمس خلال الإعلان عن الفائزين بالدورة الثالثة للجائزة، محل احتفاء وتقدير، حيث اعتبره الفائزون بالفئات المتنوعة للجائزة، تكريما صادف أهله، مؤكدين أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قائد مسيرة تطور وتميز العمل الحكومي فتوجيهات سموه السديدة دوماً ما تشكل خارطة الطريقة التي تسير عليها مختلف المؤسسات من أجل مواصلة مشوارها بنجاح وبما يرسخ مكانة الدولة، ويدعم جهود مواصلتها لمسيرة النماء والتطور الازدهار. وفند فائزون بالدورة الثالثة للجائزة خلال حديثهم لـ«البيان» أسباب التميز والتألق التي قادتهم إلى الوصول لمنصات التتويج.

يونس حاجي :الإمارات متميزة

وتفصيلا، أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية التي فازت بجوائز القيادة العليا وفريق العمل والوزارة المتميزة فئة أقل من 900 موظف أن الإمارات متميزة دائما، لافتا إلى أن التكريم للمتميزين في العمل بالوزارة يعود إلى جهود جميع موظفيها.

عبدالله النعيمي: روح الفريق

وقال عبدالله النعيمي مدير إدارة الاتصال في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الفائزة بجائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي، إن العمل بروح الفريق الواحد، والدعم المتواصل لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، كان أحد الأسباب الرئيسية التي قادتنا إلى هذا التتويج.

وأضاف: «قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتحويل مسمى الجائزة إلى جائزة الشيخ محمد بن راشد للتميز الحكومي، هو تكريم صادف أهله، فسموه هو قائد مسيرة العمل الحكومي.

نورة الكعبي: وسام فخر

وقالت نورة الكعبي عضوة المجلس الوطني الاتحادي الرئيس التنفيذي لـ «twofour45» والفائزة بوشاح محمد بن راشد للتميز الحكومي: «أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على هذا التكريم، مشيرة إلى أن هذه الجائزة توفر الحافز والدافع لمختلف المؤسسات لتطوير ادائها بشكل مستمر وتطبيق أرقى الممارسات للوصول إلى تحقيق التميز الدائم.

جلال محمد : منهج تمكين

وقال جلال محمد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في وزارة الخارجية: نبارك لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وجميع قيادات وموظفي الوزارة للفوز بجائزة الجهة الاتحادية الأكثر تحسنا والتي تحققت بدعم ورعاية وقيادة سمو وزير الخارجية صاحب منهج التمكين منذ بداية مسيرته في الوزارة واهتمام سموه بالتأهيل والتدريب لجميع موظفي الوزارة ومتابعتهم عن قرب لمؤشرات الأداء والمبادرات والمشاريع للوزارة التي كان لسموه دور كبير في تحقيقها وإنجازها.

خالد بالهول: سعيد بالوسام

وعبر خالد عبد الله بالهول من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الحاصل على وسام رئيس مجلس الوزراء، عن بالغ سعادته وامتنانه لنيله هذا الوسام لأن الوسام يأتي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مشيرا الى ان جميع من ترشحوا لهذه الجائزة فائزون لأنهم قدموا لدولة الامارات العديد من الخدمات التي ساهمت في رفع اسم الامارات عاليا. وأكد أن اطلاق اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على جائزة الامارات للأداء الحكومي، ستحدث نقلة نوعية في هذا المجال التشجيعي والتحفيزي الهام،

هاجر خانجي: رعاية المتفوقين

وقالت المهندسة هاجر طارق خانجي الفائزة بوسام رئيس مجلس الوزراء للموظفين المتميزين الجدد: إن فوزها دليل ساطع على أن الامارات تولي كل الرعاية بابنائها المتفوقين والمجتهدين في سبيل دعمهم وتحفيزهم على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأشارت خانجي التي تعمل في برنامج الشيخ زايد للإسكان إلى انها حصلت على الجائزة عن تصميمها لمجمع أم القيوين السكني الذي تم اعتماده رسميا .

عمر بن غالب: تعزيز التميز

وقال عمر بن غالب نائب المدير العام لهيئة الطيران المدني، التي حصدت جائزة أفضل هيئة اتحادية تضم أقل من 900 موظف : «نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمهما المتواصل لأبناء الدولة.

بن ساحوه: أداء إحترافي

وقال العميد الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة والحائز على وسام محمد بن راشد للتميز الحكومي: إن الاداء الاحترافي كان هو السبيل للوصول إلى منصة التتويج بهذه الجائزة، فهذا الفوز جاء تتويجاً للجهد المتواصل الذي يبذله فريق العمل بوزارة الداخلية، والتوجيهات السديدة للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

سرحان المعيني: نحو الإبداع

وقال المقدم سرحان حسن المعيني نائب مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة والفائز بوسام نائب رئيس مجلس الوزراء في المجال التخصصي: إن الوسام جاء نتيجة الدعم الكبير من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يحثنا دائما على الابداع والتميز كل في مجال عمله وتخصصه .

فواز عبدالله: أفضل الممارسات

وقال الرائد فواز علي عبد الله رئيس قسم الاتصال الحكومي في وزارة الداخلية: إن تغيير اسم جائزة التميز الحكومي إلى جائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي، هو تكريم للجائزة، فسموه راعي مسيرة العمل الحكومي في الدولة، والداعم الأبرز لمسيرة تطورها. وعن فوزه بجائزة الاتصال الحكومي فئة أفضل الممارسات أضاف: جاء هذه التتويج عن جدارة واستحقاق فللعام الثالث على التوالي نحصد جائزة هذه الفئة وهو الأمر الذي إن دل على شيء، فإنما يؤكد نجاح مسيرتنا وتطورها بشكل مستمر.

أمينة النقبي: تتويج المسيرة

وقالت الملازم أول أمينة يوسف النقبي الفائزة بوسام محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، فئة العمل الإداري: تتويجي بهذه الجائزة يشكل علامة فارقة في حياتي ويأتي تتويجاً لمسيرة عمل امتدت لنحو 17 عاماً، وكم ازدادت سعادتي حين توجت أول مشاركة لي في الجائزة العام الجاري بالفوز بوسام عن فئة العمل الإداري».

أمينة النعيمي: إنجازات كبيرة

وأشارت الملازم أول أمينة يوسف خلفان النعيمي من شرطة الشارقة الفائزة بوسام رئيس مجلس الوزراء في المجال الاداري إلى أن شعورها لا يوصف بعد فوزها بهذا الوسام الرفيع الذي توج انجازات كبيرة حققتها خلال مسيرتها في العمل الشرطي ، مشيرة الى سعيها للحصول على جوائز وأوسمة أخرى خلال الفترة المقبلة .

خليل الحوسني: شعور لا يوصف

ووصف الرقيب خليل محمد الحوسني من جوازات الشارقة والفائز بوسام رئيس مجلس الوزراء عن فئة خدمة المتعاملين شعوره بأنه «لا يوصف»، مشيرا إلى سعادته بتسلمه الجائزة من يد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء. الصوالح: تطبيق التعلم الذكي خلال 4 سنوات

قال مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج محمد بن راشد للتعليم الذكي هناك 120 مدرسة حكومية تطبق أنظمة الإدارة المدرسية وأكثر من 11 الف و400 طالب يتم تعليمهم عن طريق الأجهزة اللوحية والتدريس من خلالها ، كما تم تجهيز الفصول الدراسية بأفضل الانظمة والخدمات الالكترونية .

وأضاف: أهدي الإنجاز الذي حققه البرنامج إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي اعطانا الدفعة والحافز على الانطلاق بتطبيق البرنامج الذي يستهدف تطبيقه في جميع مدارس الدولة خلال اربع سنوات.

واشاد الصوالح بتغيير مسمى الجائزة إلى جائزة محمد بن راشد للاداء الحكومي المتميز.

التعليم الذكي

قال محمد غياث المدير العام لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي: نشعر بفخر شديد بعد فوزنا بجائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي، فهذه الجهود جاءت تتويجاً لمسيرة من العمل الدؤوب والجهد المتواصل من أجل تحقيق هدفنا من هذه البرنامج.

وأضاف: سعى برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي إلى تغيير منظومة التعليم من الإطار التقليدي إلى الإطار التفاعلي، ما أسهم في تعزيز التفاعل في الصفوف بين الطلبة والمعلمين مع تطبيق أساليب تدريسية متطورة.

وتابع: شرعنا مطلع العام الدراسي الجاري في تطبيق آليات التعلم الذكي مع إطلاق المرحلة التطبيقية الأولى من برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي في 123 مدرسة حكومية في الدولة ، ويسعى هذا البرنامج الذي يعتبر من المشاريع الرائدة التي تطلقها الدولة ، إلى تقديم مستويات تعليم أفضل للجيل الجديد بما يرفع من مكانة الدولة ويسهم في تنميتها وازدهارها ويعزز تنافسيتها ويساعد على إيجاد أرضية صلبة لأفراد خلاقين مبتكرين متسلحين بالمعرفة ومحافظين على تراثهم الثقافي والحضاري

لقطات

حضور مبكر

حضر المدعون والمشاركون في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في وقت مبكر ابتداء من الساعة الحادية عشرة الموعد المحدد للاحتفال، وبدأ الاحتفال في الساعة الثانية عشرة والنصف مع وصول راعي الاحتفال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تصفيق

وقوبل ذكر اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من قبل عريف الحفلة في كلمته التمهيدية بتصفيق حار من جانب الحضور.

امتلاء القاعة

امتلأت قاعة المسرح بالكامل في الأسفل والأدوار العلوية بالمدعوين الذين غطوا جنبات المسرح وتميز الحفل بالنظام والاناقة والدقة الشديدة من جانب المنظمين وخاصة لدى استلام الجوائز حيث لوحظ انسيابية كبيرة لدى صعود وهبوط الفائزين بالجوائز إلى المسرح وتشرفهم بالسلام على سمو راعي الاحتفال الذي لم يستغرق وقتا طويلا رغم كثرة أعداد الجوائز.

خليفة

ازدانت المنصة الرئيسية التي ألقى منها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة كلمة صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك المنصة التي وضعت عليها الجوائز والأوسمة والميداليات بكلمة «خليفة».

أبجدية

ازدانت الشاشة الرئيسية للمسرح وجنباتها بكلمات الابجدية العربية وحروفها المتعددة تعبيرا عن الاعتزاز بلغة الضاد وتعبيرا كذلك عن تعدد وتنوع أسماء الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات الفائزة بفئات الجائزة المختلفة التي اشتملت على جميع حروف اللغة العربية.

«قائد وقدوة»

عرض فيلم يعكس الفترة التي تولى فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئاسة الحكومة قبل 7 سنوات وكان عبارة عن كلمة بقلم سموه بعنوان: خليفة بن زايد آل نهيان «قائد وقدوة وسيرة ومسيرة» .