شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة صباح أمس إطلاق مركز كامبريدج البحثي للقيادة في الشرق الأوسط التابع لكلية "جادج" للأعمال في كامبريدج وذلك في مسرح الجامعة الأميركية في الشارقة. وسيعقد المركز البحثي اجتماعات دورية وبرامج بالتعاون مع شركاء من منطقة الشرق الأوسط. وسيستند المركز على برامج تطوير الإدارة والقيادة التي أنشئت وطورت في ثماني سنوات والتي تطرحها كلية "جادج" للأعمال للمؤسسات ذات الصلة في المنطقة.

حضور عالي المستوى

حضر الحفل الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" والشيخ طارق بن فيصل بن خالد القاسمي والشيخ محمد بن سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وعبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ومديرها بالوكالة ونوابه وعدد من الشخصيات في قطاعي التعليم العالي والأعمال .

حلقات نقاش

وأشاد بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركات الهلال ورئيس رابطة الخريجين في كلية "جادج" للأعمال بجامعة كامبريدج في كلمته الافتتاحية بالدور الذي أدته الشارقة في تطوير التعاون بين دولة الإمارات وأفضل مراكز التعليم العالمية.

وقال البروفيسور كريستوف لوخ عميد كلية "جادج" للأعمال في جامعة كامبريدج " إننا ننخرط في سياق التعليم التنفيذي مع المؤسسات في مختلف المواضيع حيث يشارك طرفان في بناء المعرفة ولا يوجد مصدر واحد للعلم الذي تكتسبه الأطراف المختلفة.. وإننا نود التعاون مع المؤسسات لفهم التحديات التي يواجهونها للعمل على إيجاد حلول جديدة سيتمكنون من تطبيقها ومشاركتها مع المؤسسات الأخرى" .

التفكير الإبداعي

وضمت الحلقة النقاشية الأولى- التي حملت عنوان " الفرص والتحديات أمام الأعمال وتنويعها في الشرق الأوسط"- الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي وخالد الفالح المدير التنفيذي لأرامكو السعودية ورئيسها وخلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور والدكتور توفيق المعايد الرئيس المؤسس والمدير العام لشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية.

وتحدثت الشيخة بدور في الحلقة النقاشية عن أهمية التشجيع على التفكير الابداعي في المنطقة وإنه من المهم للشباب التفكير والتصرف بشكل مستقل وحفزت الشباب على التحرك والعمل شخصيا عوضا عن الاعتماد على الحكومات.

الإمارات ملجأ آمن

وعلق خلف الحبتور على إنجازات الإمارات وقال إنها تعد ملجأ آمنا للجميع من مختلف أنحاء العالم ليبدؤوا أعمالهم.

وأضاف "مع أن الإمارات دولة حديثة النشأة إلا أن رؤانا وآمالنا كبيرة وقديمة إذ ورثناها عن آبائنا وأجدادنا وأن التحدي الأكبر يكمن في رأس المال البشري وأن الكثيرين يحتاجون إلى التدريب لصقل مواهبهم لبناء المستقبل.

وشارك الفالح بخبرته التي تبلغ ثلاثة عقود في مناصب قيادية في أرامكو السعودية وهي واحدة من أهم الشركات في العالم .

وقال إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبلي بلاء حسنا إذ إنها تشهد أكبر أزمنة النمو والتقدم.

وأثنى الفالح على الجهود التي بذلتها حكومات المنطقة في بناء مختلف القطاعات غير النفطية.

وقال الدكتور المعايد إنه بالرغم من عيشنا في عالم يتسم بشيء من الجمود إلا أنه أكد إمكانية إحداث تغيير في وجهات النظر عبر الحوار والإقناع. وشكر الفالح صاحب السمو حاكم الشارقة على رؤيته وقال إن المدينة الجامعية مثال ممتاز على ما يمكن أن يفعله القائد الملهم لدولته وشعبه.

عقب ذلك تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بزيارة للمركز الطلابي وتفقد سموه انتخابات المجلس الطلابي التي كانت تجرى في المركز.

ويمارس طلبة الجامعة عملية الانتخابات بصورة آلية حيث ينتخبون ممثلين لهم لإيصال أصواتهم لإدارة الجامعة.

لقاء مع أرامكو

واستقبل صاحب السمو حاكم الشارقة بحضور الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي قبل ظهر أمس في مكتب سموه في الجامعة الأميركية المهندس خالد الفالح.

ورحب سموه خلال المقابلة بالرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية .. وجرى تبادل الأحاديث الودية وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك حول واقع التعليم العالي في المنطقة وسبل تطويره والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحث العلمي.