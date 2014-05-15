القومى للطفولة: إحالة بلاغ ضد دار السيدة زينب إلى النائب العام

قالت الدكتور عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إنه فى إطار عمل خط نجدة الطفل 16000 لرصد انتهاكات الخاصة بالأطفال والعمل على إزالة أسباب الشكوى، وبناء على ورود البلاغ رقم (1033316) بشأن إساءة معاملة مجموعة أطفال بدار السيدة زينب- بمدينة السلام، ومن خلال فرق العمل الميدانى التابعة لخط النجدة، فقد تم التوجه للدار محل الشكوى يوم الاثنين الماضى وتم الجلوس مع الأطفال والتحدث معهم بمفردهم.

وأضافت العشماوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه تم تحويل البلاغ إلى النائب العام ووزيرة التضامن الاجتماعى لاتخاذ اللازم، وسيقوم فريق خط النجدة بزيارة متابعة اليوم للوقوف على ملابسات الموضوع للتحقق من صحة الأمر.

وأشارت إلى أن الأطفال أكدوا أنهم يعاملون معاملة حسنة، وبملاحظة وجود حرق بوجه الطفل "ياسين"، 4 سنوات، وذكرت سحر مشرفة الدار أن هذا الحرق نتيجة استخدام مضاد حيوى) وبسؤال الطفل أكد ذلك، وتم التوجه لصيدلية بمدينة السلام وبالاستفسار من الطبيب أكد بدوره على أن هناك حالات جلد حساس لهذا المضاد تترك آثار حرق.