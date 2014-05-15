اليوم.. بدء تطبيق التوقيت الصيفى بعد توقفه ثلاث سنوات

يبدأ اليوم الخميس الموافق 15 مايو تطبيق التوقيت الصيفى، بعد منتصف الليل، وفقاً للقرار الذى أصدرته الحكومة الأسبوع الماضى، وذلك "للمساهمة فى حل أزمة الطاقة".

وفى الساعة 11 مساء اليوم يتم تقديم الساعة لتصبح 12.. لتعود مصر من جديد للعمل بالتوقيت الصيفى، وفقًا لما أقرته حكومة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء فى السابع من مايو الجارى.

ويتم استثناء شهر رمضان من العمل بهذا التوقيت، ثم العودة إليه مرة ثانية بعد انتهاء الشهر الكريم.

وكان العمل بالتوقيت الصيفى فى مصر مستمراً لمدة 23 عاما، إلى أن قامت حكومة الدكتور عصام شرف، بإلغاء العمل به وذلك فى أعقاب قيام ثورة 25 يناير.