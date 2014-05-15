بالفيديو - ' لعنة جوتمان ' تتواصل .. سيفيليا يقهر بنفيكا ويتوج بالدوري الأوروبي

تواصل فشل بنفيكا في التتويج أوروبيا منذ 52 عاما، وتوك سيفيليا بالدوري الأوروبي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 على ملعب تورينو.

لعنة جوتمان تواصلت، وهو المدرب المجري بيلا جوتمان والذي حصد كأس أوروبا موسمين متتاليين لبنفيكا 1961 و1962 والذي صرح بعدها بقوله "أبدا، لن يعود بنفيكا للتتويج بلقب أوروبي، ولو بعد مائة عام".

نبوؤة جوتمان تواصلت في مباراة نهائي الدوري الأوروبي التي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن يفز سيفيليا بركلات الترجيح.

ووصل بنفيكا في السنوات الماضي للنهائي ثمانية مرات أوروبيا ولكنه خسرها جميعا.

فقد أهدر أوسكار كاردوزو ورودريجو الركلة الثانية والثالثة لبنفيكا بينما سجل سيفيليا الرباعي باكا، مبيا، كوكي، وجامييرو على الترتيب.

ويعد اللقب هو الرابع أوروبيا لسيفيليا بعد تتويج بالدوري الأوروبي موسمي 2005-06 و2006-07 وأيضا السوبر الأوروبي 2006.

بينما لازمت لعنة جوتمان لاعبي بنفيكا الذي ظل منذ عام 1962 لم يصعد لمنصات التتويج أوروبيا.

شاهد ركلات الترجيح