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كاليفورنيا تجلي سكان مدينة غليندورا بسبب حرائق الغابات

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كاليفورنيا تجلي سكان مدينة غليندورا بسبب حرائق الغابات كاليفورنيا تجلي سكان مدينة غليندورا بسبب حرائق الغابات

أرشيفية

قررت فرق الإطفاء إجلاء سكان مدينة غليندورا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بسبب حرائق الغابات القريبة منها، حيث التهمت النيران ثلاثة أبنية سكنية وتهدد البقية.

وتم إجلاء 2000 شخص من سكان هذه المدينة البالغ عدد سكانها أكثر من 50 ألف نسمة، واندلع الحريق صباح يوم 15 من الشهر الجاري ويعتقد أنه بفعل فاعل، لذلك تم اعتقال ثلاثة أشخاص يشك في قيامهم بإشعال النار، التي يشارك 700 شخص من فرق الإطفاء في إطفائها إضافة إلى الطائرات المروحية.

ويواجه رجال الإطفال صعوبة كبيرة في عملهم بسبب الرياح الشديدة والمناخ الجاف، لذلك لا يتمكنون من السيطرة على النار التي تقترب من المدن القريبة حتى الآن.

 

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