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20مايو.نانسى عجرم تطرح كليب “مش فارقة كتير” بسينما سيتى ببيروت

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20مايو.نانسى عجرم تطرح كليب “مش فارقة كتير” بسينما سيتى ببيروت 20مايو.نانسى عجرم تطرح كليب “مش فارقة كتير” بسينما سيتى ببيروت

كشف المخرج اللبنانى سعيد الماروق لona أن أحدث كليبات نانسى عجرم”مش فارقة كتير”،والذى قام بأخراجه سيتم عرضة بداية من 20 مايو سينمائيا لمدة15يوم فى دور عرض مجموعة سينما سيتى ببيروت.

الماروق قال ايضا ان تصوير الكليب أستغرق يومين ، ويبدأ بثة بالفضائيات يوم 1يونيو المقبل .
> يذكر ان نانسي عجرم طرحت أمسر برومو كليب أغنيتها “مش فارقة كتير” عبرقناتها الرسمية على اليوتيوب
> ويعد هذا ثانى كليب تطرحة نانسى من ألبومها “نانسى 8″،حيث طرحت من قبل كليب “ماتيجى هنا”،والذى حقق أرقام قياسية فى نسب المشاهدة عبر اليوتيوب.
> أغنية “مش فارقة كتير” من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال وتوزيع طارق مدكور ،وقام بإخرادج الكليب المخرج اللبناني سعيد الماروق.

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